Vielfalt an Heilmethoden präsentiert

Wie der Vorsitzenden des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker, Dietmar Falkenberg, in seiner Begrüßung ausführte, biete die traditionelle Naturheilkunde Patienten eine Vielfalt an Heilmethoden. Dabei stellten Licht, Luft, Wasser, Ernährung und Bewegung die natürliche Grundlage der Genesung dar mit dem Ziel, die individuelle Selbstregulation zu erhalten oder wiederherzustellen. Die Naturheilkunde basiere auf teils Jahrhunderte alten, bewährten Methoden wie etwa der Wasserheilkunde nach Sebastian Kneipp oder der Klosterheilkunde Hildegard von Bingens, wobei die Anforderungen an die Berufsausbildung wüchsen. Über die Hälfte der Kollegen kämen heute aus dem medizinischen Bereich, was eine enorme Steigerung gegenüber den Vorjahren bedeute. Die zunehmende Popularität der Naturheilkunde und die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen niedergelassener Ärzte oder an Krankenhäusern, wo kaum noch wirklich Zeit für den Patienten bleibe, beförderten den Wechsel, so Falkenberg. Ihn freue besonders, dass auf diesem Kongress auch Heilmethoden aus Afrika oder Tibet Eingang fänden und so die Naturheilkunde Europas bereicherten.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen stimmte zu, dass Senioren ihre Vitalität bis ins hohe Alter genießen wollten, und verwies auf die alten Römer, die schon in hiesigen Bädern Entspannung suchten. Sie sah die klassische Medizin als nach wie vor wichtigen Pfeiler des Gesundheitssystems, die jedoch häufig an ihre Grenzen stoße.

Bärbl Mielich, Staatssekretärin für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, sprach die Gründung der Weltgesundheitsorganisation vor 70Jahren an und bezeichnete Gesundheit als umfassendes Wohlbefinden und nicht allein als Fehlen von Krankheiten. In der Naturheilkunde würden Menschen ganzheitlich behandelt unter Berücksichtigung ihres persönlichen, sozialen und beruflichen Umfeldes, "in unserer hektischen Zeit ist sie ein Inbegriff für Entschleunigung". Allein die Menschen ernst zu nehmen, ihnen Wertschätzung entgegen zu bringen, wertete Mielich als ersten Schritt auf dem Weg zur Gesundheit. Die klassische Medizin und die Naturheilkunde sollten sich nicht als Konkurrenten gegenüberstehen, forderte sie. Da immer mehr Bürger beides wollten, sollten Komplementärmedizin und Naturheilverfahren ergänzend genutzt werden, denn die Heilpraktiker mit ihrer spürbaren Liebe zum Beruf seien "unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung", schloss Mielich.

Eine Vielzahl von Fachvorträgen befasste sich unter anderem mit ganzheitlicher Organsprache, traditioneller tibetischer Medizin und der Heilkunde Indonesiens und Afrikas, den verschiedenen Aspekten der Ernährung und dem Einsatz von Kräutern oder anthroposophischen Ansätzen. Die pharmazeutische und medizinisch-technische Industrieausstellung bot dem ausschließlich fachkundigen Publikum eine Vielzahl an Informationen und gezielte Beratung. Wohltuende Liegen, teils ganz aus Holz, konnten dabei ebenso ausprobiert werden wie Wasser aus dem Schwarzwald oder Feines aus einem Biobetrieb in der Toscana.