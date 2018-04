Magie und Gesellschaftskritik auf der Bühne

Baden-Baden - "Biedermann und die Brandstifter", ein Lehrstück ohne Lehre von Max Frisch, ist laut André Rößler wohl die klassischste Vergangenheitsaufarbeitung in der Nachkriegszeit mit dem Tenor "wie konnte es dazu kommen?" Der Regisseur inszeniert das Stück mit einem zeitnahen Blick zurück derzeit am hiesigen Theater, wofür jetzt die erste Konzeptionsprobe anstand.

Die Geschichte der Biedermanns, die den obdachlosen Josef Schmitz trotz sich häufender Brandstiftungen in der Umgegend auf ihrem Dachboden wohnen lassen und die Augen verschließen vor der weiteren Entwicklung, spiegelt in Rößlers Augen heutige Gesellschaftspolitik wider. Das anwachsende Brennstoffarsenal auf dem Dachboden ignoriert der in seiner Komfortzone verharrende Biedermann ebenso wie den zwielichtigen Kompagnon, der sich gleich mit einnistet. Am Ende reicht er den beiden Brandstiftern gar noch selbst die Streichhölzer, im naiven Glauben, sie treiben nur einen Scherz mit ihm. Doch will er die voraussehbare Katastrophe wirklich nicht erkennen? Oder versteckt er seine Unfähigkeit zu handeln hinter humanistischer Toleranz und der Passivität, eingefahrene und liebgewordene Denkmuster nicht hinterfragen zu wollen? "Er heißt nicht umsonst Biedermann", sagt Rößler im BT-Gespräch, denn der nach außen so brave Bürger will alle Brandstifter am liebsten öffentlich aufhängen, doch sein eigenes Haus zu ordnen misslingt ihm. Zur Zeit Max Frischs hießen die Brandsätze Faschismus oder Stalinismus, heute sei es unter anderem der Rechtspopulismus, der im politischen Sprachgebrauch ganz subtil gesellschaftsfähig werde, konstatiert Rößler.

In einem genialen Regiekniff siedelt er die Biedermanns in ihrem eigenen Theater an, er ist der Schauspieldirektor, sie die Intendantin des Hauses, die das Stück von Max Frisch auf ihrer Bühne herausbringen, als Inszenierung in der Inszenierung. Als Wink mit dem Zaunpfahl fungiert der Bürgerchor, der "auch noch die 35. Reihe" mit der Nase aufs Geschehen drückt und bei dem als Premiere am hiesigen Theater erstmals spielinteressierte Laien mitwirken. Gastdramaturg Sebastian Brummer verrät schon mal, dass diese Formation so etwas wie das Klischee eines Chores abbildet, der im Übrigen gar nicht singt und stets offenlässt, ob seine Texte parodistisch oder ernst gemeint sind. Die als Hausierer beschimpften Brandstifter treten im Kontrast zu ihrer Bestimmung als charmante Anzugträger auf, die mit dem Publikum kokettieren - und in dessen Hände sie am Ende die Entscheidung legen, ob das Theater abgefackelt wird.

Max Frischs Nachspiel zu seinem Parabelstück, in dem er trotz einiger Vorbehalte Erklärungen liefert und das bei den bekannten Inszenierungen häufig gestrichen wird, erleben die Zuschauer am hiesigen Theater als ganz großen Bahnhof. Da reißt buchstäblich die Hölle auf, der Teufel ist stinksauer, dass die Schurken alle in den Himmel kommen und er ruft zum Streik auf. Hier zeigt André Rößler, "was Theater kann", mit Fabelwesen und der ganzen Welt der Magie. Eine nach oben führende, mit etwas Nebel strahlend illuminierte Treppe symbolisiert dabei die Himmelsleiter, während der erste Teil der Metaebene vom Spiel im Spiel vor einer Art eisernem Vorhang abläuft. Rund sechs Wochen sind es noch bis zur Premiere am 18. Mai, das BT wird die Proben weiterhin begleiten.