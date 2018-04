Vom beschaulichen Dorf zum zweitgrößten Stadtteil

Baden-Baden - Unübersehbar gewandelt hat sich das aktuelle Erscheinungsbild des Baden-Badener Stadtteils Oos im Vergleich zu der Zeit seiner Eingemeindung vor mittlerweile 90 Jahren. Der optisch aktuellste Wandel spielt sich derzeit in der Ooser Hauptstraße (vormals Hauptstraße) ab, die im Rahmen der Ooser Stadtteilsanierung ähnlich umgebaut wird wie zuvor schon die Kuppenheimer Straße und die Ooser Bahnhofstraße.

Am dabei neu entstandenen "Verkehrsknoten Schule" ist die neue Straßenpflasterung bereits gut zu erkennen, welche bis etwa August zum Gemeindehaus St. Dionys fortgeführt werden soll. Auf dem unten stehenden Foto von diesem Einmündungsbereich ist auch das 1889 neu erbaute und später erweiterte Schulhaus zu sehen, ebenso das bereits 1763 erwähnte Ooser Rathaus, das in der Zeit von 1835 bis 1875 ebenso für den Schulunterricht genutzt wurde.

Exemplarisch für das einst vorrangig von landwirtschaftlichen Aktivitäten geprägte, beschauliche Oos in einer in den Jahren um die Eingemeindungszeit noch weitgehend unmotorisierten Ära steht eine Anekdote, die der ehemalige Schulrektor Friedrich Singer 1970 in seiner Jubiläumsschrift "200 Jahre ehemaliges Ooser Schulhaus" festgehalten hat. Demnach soll ein in Trab geratenes Fuhrwerk auf der Hauptstraße des Dorfes einen nicht folgenlos gebliebenen Unfall verursacht haben. Seine allgemeine Heimatverbundenheit bringt der Rektor in einem Gedicht zum Ausdruck mit Zeilen "...So sah ich dich als Kind - und weiß als Mann, dass ich zuviel dich niemals loben kann. Und wen sein Los auch in die Fremde trug: Wer dich zur Heimat hat ist reich genug!"

Allerdings waren die Ooser zur damaligen Zeit nicht unbedingt dazu gezwungen, zwecks Arbeitssuche in die Fremde aufzubrechen. Denn die florierenden Industrieansiedlungen in der noch selbstständigen Gemeinde boten vielerlei Beschäftigungsmöglichkeiten. Vor allem die vorbeiführende Eisenbahnlinie mit der 1845 eingerichteten Bahnstation Oos machte die freien Flächen im Ooser Südwesten für Gewerbeniederlassungen besonders interessant. Obwohl dies (wie berichtet) von der "Stadt Baden", die sich bis 1931 nur im amtlichen Sprachgebrauch Baden-Baden nannte, mit Argusaugen beobachtet wurde.

Zu den in jener Zeit bekanntesten Gewerbebetrieben zählte die ab 1898 in der Stolzenbergstraße angesiedelte deutsche Bureau-Einrichtungsgesellschaft Stolzenberg, wo zeitweise bis zu 500 Mitarbeiter auf dem 80000 Quadratmeter großen Areal beschäftigt waren. Noch heute ist die Fassade des ehemaligen Fabrikationsgebäudes erhalten, wenngleich der Betrieb nach zwischenzeitlich auch kriegsbedingten Höhen und Tiefen 1974 eingestellt wurde und der Gebäudekomplex heute durch unterschiedliche mittelständische Betriebe, aber auch von Kunstschaffenden genutzt wird.

Zu den weiteren renommierten Unternehmen gehörte die Ofenfabrik Carl Roth, die 1867 zunächst in der Bertholdstraße gegründet wurde und ab 1882 in die Güterbahnhofstraße in Oos umsiedelte. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm Emil Löw die traditionsreiche Manufaktur, die heute durch Axel Eisenack als einem Meister der Keramik-Kunst in spezialisierter Technik fortgeführt wird.

Zudem trugen unter anderem das Emaillierwerk Schneider, die Badische Holzwerkfabrik wie auch die im Bereich des "Weilers" an der Schweigrother beziehungsweise Balger Straße ansässige Deutsche Hourdisfabrik zum gewerblichen Aufschwung auf Ooser Gemarkung bei. Insgesamt waren allein in diesen Betrieben bis zu 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Und für Arbeitsplätze war zudem durch die laufenden Streckenausbauarbeiten der Badischen Staatseisenbahn gesorgt, für deren Beschäftigte in den 1920er Jahren eigens Häuser in der Bahnstraße errichtet wurden.

Kontinuierlich dehnte sich das entlang der Bahnlinie neu entstandene Gewerbegebiet Oos-Süd weiter in Richtung Sinzheim aus. Und im großen Stil reihten sich bis in die 60/70er Jahre namhafte Großbetriebe wie Sans Soucis, Heel, Aeroquip (heute Eaton) oder Juvena in den Gewerbereigen ein.

Wie interessant die weiträumigen Flächen im Ooser Südwesten auch weiterhin für die Stadt sein sollten, hat der erst in jüngster Vergangenheit hinter der Bahnlinie hinzugekommene Gewerbepark Oos-West gezeigt. In bemerkenswerter Rasanz haben sich auf einem 35 Hektar umfassenden Areal inzwischen rund 50 Firmen niedergelassen, in denen 1800Mitarbeiter beschäftigt sind. Auf dem noch verfügbaren Gelände von 32000 Quadratmetern rechnet die städtische Gewerbeentwicklung mit nochmals zehn bis 15 Firmen und dann mit insgesamt 2500 Arbeitsplätzen in Oos-West.