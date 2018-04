Kunststücke in luftiger Höhe

Von Ulrich Philipp Baden-Baden - "Manege frei" hieß es am Samstagnachmittag in der Alten Turnhalle des Kinder- und Jugendbüros. 45Kinder zwischen acht und zwölf Jahren hatten fünf Tage lang gelernt, wie man auf großen Bällen oder alten Kabeltrommeln balanciert, an von der Decke hängenden Tüchern artistische Übungen macht, Zaubertricks vorführt, jongliert und vieles mehr. Zum Abschluss des Projektes waren die Kids bereit, ihre Kunststücke vor Publikum zu präsentieren und die etwa 120Zuschauer, vor allem Eltern und Angehörige, waren begeistert von dem gebotenen Programm. Eingeübt hatten es mit ihnen fünf Zirkuspädagogen des Zirkus' "Zansiba", der seit Jahren für die Kinder- und Ferienbetreuung von der Stadt engagiert wird. "Das Zirkus-Angebot ist immer ausgebucht", berichtet Mitja Frank, Leiter des Kinder- und Jugendbüros, im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Der Preis beträgt pro Kind 75Euro, dazu gehört an allen Übungstagen ein Mittagessen. "Wir wollen auch die motorischen Fähigkeiten der Kinder verbessern", betont Frank mit Blick auf die zunehmenden körperlichen Defizite bei Kindern- und Jugendlichen, von denen viele sich nicht ausreichend bewegen und Sport treiben. Die fünf Zirkuspädagogen kommen aus Österreich, Spanien und Deutschland. Jeder von ihnen unterrichtet zwei Disziplinen, erklärt Obal Philipp, genannt Fips, der als Artistiklehrer in einer Zirkusschule in Barcelona tätig ist. Er ergänzt: "Wir haben damit einen Betreuungsschlüssel von eins zu neun, das ist sehr gut." Beim Zirkus "Zansiba" handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein, in dem sich zirkusbegeisterte Pädagogen, Handwerker, Artisten und Künstler zusammengeschlossen haben. Mit ihrer Arbeit wollen sie es Kindern ermöglichen, in eine Welt der Fantasie abzutauchen. Das ist ihnen auch in diesem Jahr in Baden-Baden wieder vollauf gelungen. Für die Kinder war es ein unvergessliches Erlebnis, in eigens geschneiderten Kostümen aufzutreten und für ihre einstudierten Auftritte mit lautstarkem Beifall belohnt zu werden. Die Aufführung war eingebettet in die Geschichte einer Familie, die beschließt, einen gemeinsamen Museumsbesuch zu unternehmen. Dabei erleben sie die wunderlichsten Dinge: Plötzlich haben sie es mit einem Riesen zu tun und außerdem tauchten immer wieder Märchengestalten auf, die in das Programm miteinbezogen werden. An Rapunzels Haar, dargestellt als zwei lange von der Decke hängende Tücher, zeigten zwei Nachwuchsartisten, begleitet vom lautstarken Applaus der Zuschauer, artistische Kunststücke in zwei bis drei Meter Höhe. Und Schneewittchen zeigte mit den sieben Zwergen, wie man auf Leitern balanciert. Andere stießen Säbel durch eine Kiste, in der zwei ihrer Freunde saßen, ohne dass diese verletzt wurden, und wieder andere liefen barfuß und scheinbar ohne Schmerzen über ein Nagelbrett. Alle Beteiligten hatten sich am Ende ihren langanhaltenden Beifall wohlverdient. Im Herbst kommt der Zirkus "Zansiba" wieder in die Kurstadt, dann können zehn- bis 14-jährige Kinder Zirkusluft schnuppern.

