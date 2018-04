Auch 2019 offene Weinkeller im Rebland

Dies gelte insbesondere für den Shuttle-Dienst. Obwohl zwei Busse mit jeweils 25 Fahrgästen den ganzen Tag über ständig im Einsatz gewesen seien, sei es zu längeren Wartezeiten gekommen. Der Förderverein, so dessen Vorsitzender Klaus Bloedt-Werner, bitte hierfür um Verständnis. Der große Ansturm sei jedoch nicht vorhersehbar gewesen. Auch alle beteiligten Weinbaubetriebe hätten sich sehr zufrieden gezeigt, sagte er. Die Zusammenarbeit der Weinbaubetriebe im Rebland sowie die gemeinsame Präsentation nach außen habe sich voll bewährt.

Der Förderverein wird sich nunmehr auf die Organisation des nächsten Wein-Events am 16. September auf dem Gelände der Freilichtbühne in Neuweier konzentrieren. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr werde das Angebot in diesem Jahr nun ausgebaut, "um noch mehr Gästen aus nah und fern mit den tollen und einzigartigen Weinen aus Baden-Baden vertraut zu machen".

Das Veranstaltungsangebot soll auch erweitert werden. So regte Astrid Liebich vom Weingut Liebich im Sinzheimer Ortsteil Ebenung eine "Nacht des Roten" an, bei der im Rahmen einer Nachtveranstaltung die im Rebland hergestellten Rotweine zur Verkostung und zum Kauf angeboten werden, berichtete Bloedt-Werner weiter. Des Weiteren soll baldmöglichst abgeklärt werden, ob bei den diesjährigen "Mittelalterlichen Winzertagen" in Steinbach im Bürgergarten ein attraktives Weindorf präsentiert werden kann, bei dem die einheimischen Weinbaubetriebe ihre Produkte anbieten. Bereits im vergangenen Jahr sei ein erster Versuch gestartet worden, der auch erfolgreich verlaufen sei. Allerdings habe sich der Standort als nicht optimal erwiesen. Der Bürgergarten habe alle Voraussetzungen für die Gestaltung ein Weindorfs.

Für das Jahr 2019 plant der Förderverein außerdem die Herausgabe einer Broschüre "Die Baden-Badener Weinsaison". In diesem Heft sollen alle Veranstaltungen und Ereignisse im Jahr 2019, die etwas mit dem Thema Wein zu tun haben, vorgestellt werden, wobei auch Rückfragen von interessierten Gästen möglich sein sollen. Auch über das Internet soll diese Broschüre abrufbar sein. Es sei deshalb eine enge Zusammenarbeit mit der Kur und Tourismus GmbH geplant. Ziel sei es auch, junge Menschen für das Thema Wein zu interessieren und zu begeistern.

Holger Dütsch vom Weingut Dütsch in Neuweier regte außerdem an, über eine Erweiterung des touristischen Angebots im Rebland nachzudenken. So hätten Wanderer, Biker und auch andere Gäste tagsüber kaum eine Möglichkeit, irgendwo gemütlich einen Kaffee oder ein Gläschen Wein zu trinken. Der Vorstand des Fördervereins will sich deshalb bei seiner nächsten Sitzung im Mai mit diesem Thema beschäftigen und prüfen, ob es hierfür geeignete Räumlichkeiten im Rebland gibt. In Zusammenarbeit mit der Gastronomie, den Weinbaubetrieben und dem Einzelhandel müsse es möglich sein, ist Klaus Bloedt-Werner zuversichtlich, eine Lösung zu finden.