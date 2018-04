Arbeitgeber setzen auf Fahrgemeinschaften

Baden-Baden - Mit einer Mitfahr-App das eigene Parkplatzproblem entschärfen: Dieses Ziel haben mehrere große kurstädtische Arbeitgeber, die nun die Anwendung "Twogo" einführen. Die Idee: Arbeitnehmer sollen sich auch unternehmensübergreifend zu Fahrgemeinschaften zusammenfinden und dadurch das eigene Fahrzeug öfter zuhause lassen.

"Wir wollen etwas tun, um wegzukommen vom individuellen Pkw-Verkehr", verdeutlichte der Verwaltungsdirektor des Südwestrundfunks (SWR) Jan Büttner gestern. Der SWR führt diese App zeitgleich nicht nur in Baden-Baden, sondern an allen Senderstandorten ein. In der Kurstadt gibt es mit dem geplanten Bau des SWR-Medienzentrums, durch den insgesamt 600Parkplätze verloren gehen werden (wir berichteten), aber auch einen aktuellen Anlass, über neue Mobilitätskonzepte nachzudenken.

In der Weststadt ist die Parkplatzsituation schon heute angespannt: Um hier eine Entlastung zu erreichen und den eigenen Mitarbeitern gleichzeitig eine weitere Form der Mobilität bieten zu können, ist Arvato mit an Bord, wie Geschäftsführer Kai Kalchthaler ankündigte. Auch Jürgen Jung, Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, kann am Standort Balg von Parkproblemen ein Lied singen, genau wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die Rathausmitarbeitern keinerlei Pkw-Stellplätze anbieten kann, wie sie freimütig bekannte. Vor diesem Hintergrund zeigten sich auch Jung und Mergen angetan von der Idee des Stadtwerke-Geschäftsführers Helmut Oehler, die App einzuführen.

Letztere sei eine "sinnvolle Ergänzung" zum öffentlichen Personnenahverkehr (ÖPNV), betonte Oehler - und stelle nicht etwa ein Konkurrenzangebot zu Bussen und Bahn dar. Denn: Auch die ÖPNV-Angebote würden in der App angezeigt und ließen sich mit den Mitfahrgelegenheiten sogar kombinieren. Wer etwa in einem ländlicheren Gebiet wohne, wo das ÖPNV-Angebot nicht so dicht sei, könne von dort aus eine Fahrgemeinschaft nutzen und dann an einer geeigneten Stelle auf Bus oder Bahn umsteigen.

Ob das gelingt, hängt von der Anzahl der Menschen ab, die mitmachen. "Je größer die Grundgesamtheit der Nutzer, desto größer die Chance, dass sich eine Fahrgemeinschaft ergibt", fasste Oehler zusammen. Dadurch, dass Stadtverwaltung, Stadtwerke, Klinikum Mittelbaden, Arvato und SWR das Angebot nun - zunächst als Testphase für ein Jahr - für ihre Mitarbeiter zugänglich machen, können in Baden-Baden bereits mehr als 7000 Mitarbeiter die App nutzen. Dabei solle es aber nicht bleiben, betonte Büttner: Man sei "offen für weitere Unternehmen, die sich anschließen wollen".

Während die Unternehmen pro Mitarbeiter, der sich registriert, eine Lizenzgebühr entrichten müssen, sei die Anmeldung bei der von SAP entwickelten App für Privatpersonen kostenlos, wurde betont: Wenn sich also Baden-Badener anmelden wollen, deren Arbeitgeber nicht oder noch nicht beteiligt ist, ist dies ebenfalls möglich. Jeder Nutzer kann allerdings selbst entscheiden, ob für ihn alle App-Nutzer oder nur die Mitarbeiter von bestimmten Unternehmen für eine Fahrgemeinschaft infrage kommen. Nutzern, die sich als Privatperson und nicht als Mitarbeiter einer Firma registrieren, stehen also gegebenenfalls nicht alle Mitfahrgelegenheiten offen.

Wer bereit ist, andere im eigenen Auto mitzunehmen, kann darüber hinaus selbst festlegen, ob er dies ohne Gegenleistung tun will oder ob er dafür von seinen Mitfahrern einen "fairen Preis" verlangen möchte. Dieser mögliche Preis wird von der App abhängig von Fahrzeugtyp und Strecke berechnet.

www.twogo.com