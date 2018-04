Totschlag oder doch ein Unfall?

Baden-Baden - Was hat sich in der Nacht zum 9. September 2017 in einer Obdachlosenunterkunft in der Westlichen Industriestraße in Baden-Baden abgespielt? Dort soll ein Mann seine damalige Freundin so stark verletzt haben, dass die Frau am Samstagabend des 9. Septembers verstarb. War es Totschlag oder der vom jetzt Angeklagten dargestellte Unfall?

Der erste Verhandlungstag am Baden-Badener Landgericht war bereits Mitte März - hinter verschlossenen Türen. Es sollte vermieden werden, dass intime Details aus dem Leben des Opfers und des Angeklagten an die Öffentlichkeit gelangten. Auch gestern war die Öffentlichkeit wieder zeitweise ausgeschlossen. Nebenkläger sind die Mutter und zwei Brüder der Toten.

Als Unfall hatte der Angeklagte, der in rot-blauer Collegejacke vor Gericht erschienen war und seinen Blick stets nach unten richtete, den Vorfall beschrieben, als er samstagmittags den Notruf wählte. Der Mittvierziger hatte gemeldet, dass seine Freundin im gemeinsamen Schlafzimmer am Boden liege und nur noch röchle. Als Zeuge berichtete dies der Kriminalhauptkommissar vom Polizeipräsidium Offenburg, der den Notruf entgegengenommen hatte. Das 37-jährige Opfer hätte am Abend zuvor mal wieder zu viel getrunken und sei im Bad gestürzt, er hätte sie dort herausgezogen und neben dem Bett auf dem Boden liegengelassen, habe der Angeklagte durchgegeben. Diesen Hergang beschrieb er auch bei weiteren polizeilichen Vernehmungen.

Der mit unzähligen Verletzungen übersäte Körper der Toten lässt jedoch laut Obduktionsbericht auf weitaus dramatischere Vorgänge schließen. Eindeutig habe man Hämatome an Kopf, an Armen, Beinen und der Brust gefunden, die nicht durch Stürze - auch nicht im Alkoholrausch - sondern vielmehr durch "stumpfe Gewalteinwirkungen" entstanden seien, sagte die zuständige Rechtmedizinerin im Zeugenstand. Todesursache sei schließlich ein Atemstillstand gewesen, dadurch, dass die Frau im bewusstlosen Zustand Mageninhalt eingeatmet hatte. Hirnblutungen hätten zur Bewusstlosigkeit geführt - hervorgerufen durch massive Schläge auf den Kopf.

"Jeder hat gewusst, dass er sie schlägt", sagte ein weiterer Zeuge, der zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Einrichtung lebte. Mehrmals musste der Vorsitzende Richter Wolfgang Fischer dem Zeugen auf die Sprünge helfen, an ein Gespräch mit dem Angeklagten zwei Tage nach dem Tod der Frau erinnerte sich dieser aber sofort genau. "Ich habe meine Freundin totgeschlagen", habe der Angeklagte ihm anvertraut. Vorne, hinten, rechts und links habe er die Frau am Kopf geschlagen, sagte der Zeuge und ahmt dabei die Fausthiebe nach. Der Zeuge sei so perplex gewesen, dass die beiden erstmal weiter Alkohol getrunken hätten, bevor sich der Zeuge drei Tage nach dem Gespräch an die Polizei wandte.

Die öffentliche Verhandlung gegen den unter anderem wegen Vergewaltigung und Geiselnahme Vorbestraften wird morgen um 9 Uhr in Saal 118 im Landgericht fortgesetzt.