Einladung zum Frühjahrsmarkt in Sinzheim

Sinzheim - Zum 41. Mal lädt die Gemeinde Sinzheim zum Frühjahrsmarkt ein, der 1978 auf Initiative der Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetriebe (Gefa) ins Leben gerufen worden war. Dadurch wird der Bevölkerung neben der Kirwe im Herbst auch im Frühjahr ein verkaufsoffener Sonntag in der Stabsgemeinde angeboten. Am kommenden Sonntag, 15.April, haben nämlich die Fachgeschäfte zum Familieneinkaufstag geöffnet.

Am Samstag eröffnet Bürgermeister Erik Ernst zusammen mit dem Gefa-Vorsitzenden Thomas Heeg um 17.30Uhr beim Festzelt auf dem Marktplatz den Frühjahrsmarkt. Dabei wird die Gefa anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 100Lederfußbälle und 20 Einkaufsgutscheine unter die Besucher verteilen.

Umrahmt wird die Eröffnung, bei der die Gemeinde zu einem Schluck Wein einlädt, von der Tanzgruppe des Narrenclubs Sinzheim/Winden und der Bläserklasse des Musikvereins Sinzheim. Ab 19.45Uhr gehört dann die große Bühne der Kultband "Assfiddlejohnsons", die für auserlesene Unterhaltung sorgt.

Rund um das große Festzelt auf dem Marktplatz bieten am Samstagabend und am Sonntag acht Vereine Köstliches sowie Spezialitäten aus Küche und Keller an. Eine Tombola kommt der Jugendarbeit des Ballspielvereins "Phönix" zugute.

Bereits am Samstagnachmittag ab 14 Uhr können sich kleine und große Besucher auf dem Vergnügungspark auf dem Turnhallenplatz bei einer Fahrt im Autoscooter, mit dem "Fliegenden Teppich" oder im Kinderkarussell amüsieren. Auch am Sonntag und am Familienmontag sind Besucher willkommen.

Am Sonntag werden rund 100 Krämermarkthändler ihre Stände und Verkaufswagen in der Hauptstraße, der Erlenstraße und der Dr.-Josef-Fischer-Straße aufbauen. Das Weingut Vogel lädt ab 11Uhr unter dem Motto "Wein und Kunst" zur "Gläsernen Produktion" und zum Besuch einer Kunstausstellung mit Ingrid Behringer (Acryl), Horst Demattio (Öl), Norbert Zeitvogel (kreative Lampen) und Angelika Vogel (Acryl und Aquarell) ein.

Von 11 bis 18Uhr ist im Begegnungszentrum St. Vinzenz "Tag der offenen Tür". Im Bürgercafé werden leckere internationale Speisen angeboten, und in der Mensa gibt es Kaffee und Kuchen. Im Untergeschoss lädt der Judo-Cub zu Vorführungen ein. Auf dem Weg zum Begegnungszentrum ist im Vinzenzpark die CDU-Springburg aufgebaut, und die Grünen sind mit einem Schnitzmobil vertreten.

Ab 12.30 Uhr lädt die Musikschule Kölmel im Alten Rathaus zu einem Info-Nachmittag ein. Auf dem Marktplatz starten um 13.15 Uhr die "Four Beer Laters" das Bühnenprogramm, eine Stunde später treten Tanzgruppen des Ballettstudios Dancefloor auf, und ab 14.45 Uhr erklingen orientalische Klänge des Santur-Spielers Keyvan Bahonar. Der Kinderchor des Gesangvereins "Fremersberg" hat sich für 16.10 Uhr angesagt, anschließend beenden Tanzgruppen der Dance-Station One das Programm auf der Bühne. Zu Kaffee und Kuchen laden im Marktgeschehen Bäckereien ein, im Pfarrzentrum das Ferienlagerteam, in der Turnhalle das Turnercafé, und bei der evangelischen Kirche gibt es außerdem Waffeln.

Ein Aufstieg zur Kirchturmgalerie der katholischen Pfarrkirche St. Martin wird mit einem besonderen Ausblick belohnt. Besucher, die mit dem Auto kommen, finden über 150 Parkplätze bei der Stadtbahn-Haltestelle Sinzheim. Von dort sind es nur wenige Gehminuten zum Frühjahrsmarkt.