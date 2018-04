Allee: Radler haben bald Vorfahrt

Karlsruhe

IKEA Karlsruhe hat Verspätung Karlsruhe (win) - Eigentlich wollte IKEA im Herbst 2018 seine Karlsruher Filiale eröffnen. An der Durlacher Allee sollte ein stadtnahes Kaufhaus nach einem neuen Konzept entstehen. Doch dann geriet der Zeitplan durcheinander. Nun soll im Sommer 2020 eröffnet werden (dpa-Foto). » Weitersagen (win) - Eigentlich wollte IKEA im Herbst 2018 seine Karlsruher Filiale eröffnen. An der Durlacher Allee sollte ein stadtnahes Kaufhaus nach einem neuen Konzept entstehen. Doch dann geriet der Zeitplan durcheinander. Nun soll im Sommer 2020 eröffnet werden (dpa-Foto). » - Mehr

Baden-Baden

Brandgefährliches Experiment Baden-Baden (red) - Das hätte schief gehen können: Eine Gruppe Jugendlicher wurde am Mittwochabend dabei erwischt, wie sie in der Lichtentaler Allee mit Molotowcocktails herumexperimentierte. Die "Hobby-Chemiker" müssen mit einer Anzeige rechnen (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Das hätte schief gehen können: Eine Gruppe Jugendlicher wurde am Mittwochabend dabei erwischt, wie sie in der Lichtentaler Allee mit Molotowcocktails herumexperimentierte. Die "Hobby-Chemiker" müssen mit einer Anzeige rechnen (Symbolfoto: red). » - Mehr

Karlsruhe

Radfahrer nicht ansprechbar Karlsruhe (red ) - Jogger sind am Montagabend in einem Wald in Karlsruhe auf einen bewusstlosen am Boden liegenden Mann gestoßen. Als Rettungskräfte hinzukamen, berappelte sich der Mann plötzlich, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr davon (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red ) - Jogger sind am Montagabend in einem Wald in Karlsruhe auf einen bewusstlosen am Boden liegenden Mann gestoßen. Als Rettungskräfte hinzukamen, berappelte sich der Mann plötzlich, setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr davon (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Gutscheine zu gewinnen Baden-Baden (hol) - Der Osterhase war wieder mal zur Erholung in Baden-Baden. An vielen Stellen in der Stadt hat er bunte Eier versteckt (Foto: Zeindler-Efler). Wer alle in der Osterausgabe des BT auf einer Sonderseite abgebildeten Eier findet, der kann einen Schlemmer-Gutschein gewinnen. » Weitersagen (hol) - Der Osterhase war wieder mal zur Erholung in Baden-Baden. An vielen Stellen in der Stadt hat er bunte Eier versteckt (Foto: Zeindler-Efler). Wer alle in der Osterausgabe des BT auf einer Sonderseite abgebildeten Eier findet, der kann einen Schlemmer-Gutschein gewinnen. » - Mehr