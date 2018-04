Naturkindergarten Schweigrother Matten: Anwohner haben Fragen

Malsch

"Waaghäusle" abgerissen Malsch (red) - Mit dem Abriss des Malscher "Waaghäusles", direkt am Bach gelegen, wurde Ende März begonnen. Zuletzt beherbergte es einen Asia-Imbiss, in früheren Zeiten jedoch war es für die Dorfgemeinschaft eine wichtige Institution, woran die Heimatfreunde Malsch erinnern (Foto: pr).

Gaggenau

Projekte in Äthiopien Gaggenau (gut) - Ein herzlicher Empfang ist Herbert Walterspacher in Äthiopien gewiss. Als ehrenamtlicher Vorsitzender der 2006 gegründeten Stiftung "Pro fratre et amico" war der Bad Rotenfelser kürzlich auf seiner elften Inspektionsreise in Teilen Äthiopiens unterwegs (Foto: Walterspacher).

Sasbachwalden

Premiere bei Bilderbuchwetter Sasbachwalden (sp) - Hoch "Sonja" bescherte dem Blumen- und Weindorf einen Festtag wie aus dem Bilderbuch. Die Premiere von "Sasbachwalden blüht auf" war am Samstag vom Sandweg bis zum Bischenberg ein super Erfolg, auch dank Hansy Vogt (Foto: sp).