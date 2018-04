Der Marktplatz als Theaterkulisse

Schwäbisch Hall

Gottesdienst der Biker Schwäbisch Hall (lsw) - Hunderte Motorradfahrer haben am Sonntag bei einem Gottesdienst in Schwäbisch Hall die Biker-Saison eröffnet. Jedes Jahr werden die Motorrad- und Rollerfahrer dabei auf dem Marktplatz neben der Freude am Fahren auch an die Gefahren erinnert (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Hunderte Motorradfahrer haben am Sonntag bei einem Gottesdienst in Schwäbisch Hall die Biker-Saison eröffnet. Jedes Jahr werden die Motorrad- und Rollerfahrer dabei auf dem Marktplatz neben der Freude am Fahren auch an die Gefahren erinnert (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe

Körperverletzung in Restaurant Karlsruhe (red) - Im Streit um zu laute Musik schüttete ein Mann am Samstagmittag in einem Schnellrestaurant einem 81-Jährigen heißen Kaffee ins Gesicht und nahm ihn danach in den Schwitzkasten. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Im Streit um zu laute Musik schüttete ein Mann am Samstagmittag in einem Schnellrestaurant einem 81-Jährigen heißen Kaffee ins Gesicht und nahm ihn danach in den Schwitzkasten. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr