Stadträte fordern mehr Kontrollen

Baden-Baden - Das vergangene, ziemlich frühsommerliche Wochenende hat die Motorradfahrer in großer Zahl auf die beliebten Ausflugsstrecken gelockt. Dies führte nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung erneut zu einer Debatte über Motorradlärm und Tempomessungen vor allem an der B500 im Bereich von Geroldsau.

Astrid Sperling-Theis (Grüne) klagte in der Sitzung über "katastrophalen Motorradlärm" und forderte, die stationäre Geschwindigkeitsmesssäule an der Bundesstraße hinter der Ortsgrenze von Geroldsau mehr in Richtung des Stadtteils zu verschieben. Es sei auch nicht sinnvoll, die Motorradfahrer, die vom Zimmerplatz herunterkommen, durch ein Schild auf die Tempokontrolle hinzuweisen. Kaum seien sie daran vorbei, werde wieder aufs Tempo gedrückt. Beate Böhlen (Grüne) erinnerte in diesem Zusammenhang an den Antrag ihrer Fraktion, mehr mobile Messungen in Geroldsau durchzuführen.

Ansgar Gernsbeck (CDU) schlug vor, vermehrt Überwachungssäulen ohne die technische Ausstattung im Innern aufzustellen, die eine Kontrolle nur vortäuschen. Davon hielt Oberbürgermeisterin Margret Mergen allerdings wenig: "Wenn die Säulen nicht scharfgeschaltet werden, nutzt das alles nichts, denn so etwas spricht sich schnell herum." Besser sei da der Einsatz von mobilen Anlagen. Den Standort der stationären Messstelle bei Geroldsau wolle man nicht verändern, denn dieser sei sehr bewusst ausgesucht worden, da in diesem Bereich öfter mit hoher Geschwindigkeit gefahren werde.

Bürgermeister Roland Kaiser verwies auf die bevorstehende Anschaffung des sogenannten Trailers - eine wie ein Fahrzeug-Anhänger aussehende Apparatur, die automatische Tempomessungen über sehr lange Zeiträume (auch über Nacht) ermöglicht. Mit diesem Gerät, so Kaiser, wolle man die Zahl der mobilen Messungen deutlich erhöhen. Dies solle auch - so wie in Geroldsau - in der Nähe bestehender fester Überwachungsanlagen geschehen.

Paul Haußmann (SPD) meinte, dass in der Beuerner Straße schon lange keine Tempomessungen erfolgt seien. Da fehle es wohl am Personal. Hans Schindler (FDP) ärgerte sich hingegen über die Kritik an den Motorradfahrern. Da seien manche Autos viel lauter.

Ansgar Gernsbeck beklagte, dass bei einer Schließung des Gernsbacher Tunnels bereits an der Autobahn eine Umleitung über Baden-Baden empfohlen werde. In Geroldsau gebe es durch den Lkw-Verkehr eine besondere Gefahr für Kinder auf dem Schulweg. Er könne nicht verstehen, so Gernsbeck, dass man da nichts tue, während für einen Gastronomiebetrieb an der Geroldsauer Straße extra eine Tempo-30-Regelung und eine Ampelanlage eingerichtet worden seien.