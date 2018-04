Tiefe Gräben brechen auf: Beben im Alpenverein

Baden-Baden - Kurz vor Mitternacht platzte die Bombe bei der mehr als fünf Stunden dauernden Mitgliederversammlung des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Baden-Baden/Murgtal: Nach hitzigen Diskussionen legten Vorsitzender Ralf Benz (Foto: Hecker-Stock), Kassierer Nico Dittmann und Schriftführerin Beatrix Stöhr voller Frust ihre Ämter nieder.

Diesem Schritt waren in den letzten Wochen Anschuldigungen und persönliche Angriffe vorausgegangen, die einen tiefen Graben zwischen Jugend und Vorstand offenbarten. Die Atmosphäre heizte sich im langen Verlauf des Abends immer mehr auf, wobei bis zuletzt nicht alles auf den Tisch kam, was den Stress zwischen dem Vorstand und der Jugend begründet hat. Offensichtlich gab es jedoch unter anderem hinsichtlich des Umgangstons miteinander erhebliche Differenzen.

Die meisten Mitglieder zeigten sich völlig schockiert von der Entwicklung, viele versuchten noch begütigend einzuwirken, doch die Fronten waren zu sehr verhärtet. Am Ende erklärte sich der Vorstand bereit, noch acht Wochen die Ämter auszuüben, bis eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Klärung der Situation einberufen wird.

Derzeit gehören der Sektion 3633 Mitglieder an. Die Sektion war beim Kunterbunten Kinderspaß vor dem Kurhaus und dem Riesenwiesenfest dabei, es gab ein Sommerfest sowie ein Kooperationstreffen mit anderen Sektionen. Umfangreich fielen die Tätigkeitsberichte der einzelnen Abteilungen aus. Sehr aktiv war die Wandergruppe unterwegs mit fünf Alpin- und sechs Mittelgebirgstouren, zwei Schneeschuhwanderungen, 13 Mehrtages- und 51 Tagestouren sowie acht Abendwanderungen. Die Mountainbiker trainierten bei Ausfahrten in den Vogesen, am Fremersberg oder im Bereich der Yburg, auch Rennradtouren werden angeboten, wobei insgesamt Bodenberührungen folgenlos blieben. Die Familiengruppe bietet ein buntes Programm aus Wanderungen, Mountainbiketouren, Familienklettern, Spielewanderungen oder Igluübernachtungen, eines der Highlights war das Adventsklettern und eine Survival-Tour. Als Neuerung soll eine kleine Kinderecke in der Kletterhalle eingerichtet werden.

Derzeit sind acht Jugendleiter aktiv und neun passiv wegen Ausbildung oder Studium, es gibt zwei neue Jugendleiteranwärter. Sehr rührig sind die zwei Kindergruppen der "Kletterechsen" und "Gipfelstürmer" der Acht- bis 14-jährigen, gut kam auch die Kinderkletternacht mit 20 Kids an, ebenso das Ferienprogramm und die Jugendweihnachtsfeier. Im Bereich Naturschutz ist die Sektion jetzt Neumitglied im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und im Nationalpark und will sich hier aktiv einbringen, in der Naturschutzarbeit und mit eigenen Anliegen.

Der Kassenbericht von Nico Dittmann lag schriftlich aus und wurde abgesegnet, unter Hinweis auf 1000 neue Mitglieder durch die Kletterhalle und eine Halbierung der Schulden in nur acht Jahren. Beim Punkt Aussprache wurde nach der angestrebten Umstellung auf digitale Post anhand eines konkreten Beispiels sehr emotional über kostenlose Kletterjahreskarten für Jugendbetreuer diskutiert, was generell die Vergabepraxis dieser Karten sowie Ehrenamtsentschädigung auf den Prüfstand stellte. Hier wurde generelle Transparenz angemahnt, auch bei der Bezahlung für Tourenleiter und Routenschrauber. Bei den Anträgen wurde eine Vorstandsmitgliedschaft bei gleichzeitiger Beschäftigung im Verein sehr kontrovers diskutiert und die Gründung einer Kommission beschlossen zur Ausarbeitung klarer Regeln.