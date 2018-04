Internationale Privatklinik statt Schwesternheim?

Baden-Baden - Nach dem Ende des Insolvenzverfahrens richtet man in der Acura-Klinik den Blick in die Zukunft: Die beiden Geschäftsführer haben ein ganzes Bündel an Maßnahmen geplant, um die Klinik in den nächsten Jahren voranzubringen. Unter anderem streben sie mittelfristig den Bau einer internationalen Privatklinik als Ergänzung zum Bestand an.

Die Idee: Internationale Patienten könnten in einem an die jetzige Klinik angeschlossenen Neubau behandelt werden. Bei dem neuen Mehrheitseigner, der Sino Great Wall Co. Ltd. aus Peking, handelt es sich um einen chinesischen Krankenhausbetreiber.

Schon im vergangenen Jahr war vor diesem Hintergrund die Absicht kommuniziert worden, irgendwann auch zahlungskräftige chinesische Patienten an die Oos zu locken (wir berichteten). Wie Geschäftsführer Dirk Schmitz nun erläuterte, ist angedacht, dafür einen hochwertigen Neubau in dem Bereich zu errichten, in dem sich momentan ein ehemaliges Schwesternwohnheim befindet. Das zweistöckige Gebäude, in dem laut Schmitz derzeit noch Zimmer an Mitarbeiter, Praktikanten und manchmal an externe Übernachtungsgäste vermietet werden, wolle man mittelfristig abreißen. Zunächst müsse geklärt werden, was an der Stelle baurechtlich machbar sei. Ihm schwebe ein vierstöckiger Bau vor, der auch den Zwischenraum zwischen dem alten Wohnheim und dem jetzigen Klinikgebäude als Fläche ausnutzen würde. Andere mögliche Standorte für die Privatklinik würden ebenfalls geprüft.

Millioneninvestition erforderlich

Auch im Bestandsgebäude sind hohe Investitionen erforderlich: Allein für den Brandschutz war immer wieder von einer Summe von rund drei Millionen Euro die Rede. Hier müsse man kontinuierlich dranbleiben und Fortschritte vorweisen, betonte Geschäftsführerin Maja Treichel. Ein Gutachter bespreche mit der Verwaltung, welche Brandschutzmaßnahmen wann notwendig seien.

Abgesehen davon werde gerade eine Bestandsaufnahme von der Klinik gemacht, ergänzte Schmitz: So seien zum Beispiel auch Wasserleitungen, Fenster und Möbel arg in die Jahre gekommen: Hier wolle man im Rahmen von Instandhaltungsmaßnahmen nach und nach Bereiche erneuern. Eine große Aufgabe ist zudem die Anpassung des im zweiten Obergeschoss der Klinik angesiedelten Pflegeheims an die Landesheimbauverordnung: Um den neuen Vorgaben zu entsprechen, will man das dritte Stockwerk der Klinik entsprechend herrichten und danach mit dem Pflegeheim dorthin umziehen. "2019 muss das vollzogen sein", erläuterte Schmitz. Die angekündigten Pläne begrüßte auch der Betriebsratsvorsitzende Roland Rumpel-Dranaj: Die Belegschaft sei erleichtert über den Abschluss des Insolvenzverfahrens. Nun hoffe man auf Investitionen.

Neues Angebot für Schmerzpatienten

Aber nicht nur baulich ist einiges angedacht: Auch das medizinische Angebot - derzeit gibt es die Bereiche Rheumatologie und Psychosomatik - soll weiterentwickelt werden. Unter anderem sollen nun endlich die schon vor der Insolvenz angestrebten Tagesbetten in der Akutpsychosomatik neu beantragt werden. Außerdem ist vorgesehen, den Bereich der Schmerztherapie zeitnah zu erweitern und die Akutbehandlung von chronischen Schmerzpatienten zu übernehmen. In dem Bereich gebe es einen großen Bedarf, so Treichel. Dafür solle auch ein zusätzlicher Facharzt, ein Experte in diesem Bereich, eingestellt werden, kündigte Schmitz an.

Darüber hinaus planen die Geschäftsführer, die Klinik für ein breiteres Publikum zu öffnen: So solle das kulturelle Angebot etwa mit Konzerten ausgeweitet werden, sagte Schmitz. Auch einen Flohmarkt wolle man ermöglichen, da es ja derzeit im Zentrum kein solches Angebot gebe: Bei schönem Wetter könne dafür der Außenbereich genutzt werden, ansonsten das Innere der Klinik. Café und Gastronomie wolle man ebenfalls ausbauen und auch für externe Besucher attraktiver gestalten.