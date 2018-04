Wie standfest sind die alten Eichen?

Von Nina Ernst Baden-Baden - Bäume prägen seit jeher das Stadtbild von Baden-Baden. Die Strecke des beliebten Spazierwegs von der Villa Sorrento bis zum Alleehaus gilt gar als "der Ursprung der Baumbepflanzung in der Lichtentaler Allee". Das erläuterte gestern Gartenamtsleiter Markus Brunsing, während er spezielle Untersuchungsmethoden für die alten Eichen in der Allee vorstellte. "Weil die Bäume Teil der Stadtgeschichte sind, betreiben wir den hohen Aufwand", sagte er. Damit meinte der Gartenamtschef die Untersuchungen, die derzeit an fünf großen alten Eichen im genannten Abschnitt durchgeführt werden. Hintergrund ist der, dass im November 2017 eine mehr als 200 Jahre alte Eiche in der Nähe der Villa Sorrento frühmorgens einfach umgefallen war, ohne dass es zuvor äußerliche Anzeichen auf ein Standsicherheitsproblem gegeben hatte. Um herauszufinden, ob bei weiteren Bäumen ebenfalls Probleme, die das Wurzelwerk betreffen, vorhanden sind, reichten reine sogenannte Sichtuntersuchungen nicht aus, erklärte Brunsing. Daher sind nun der Spezialist Frank Rinn mit seiner Firma und zur Unterstützung die Baumkletterer der Firma Oesterle am Werk, die Standfestigkeit der besonders alten Bäume zu untersuchen. "Wir legen uns nicht fest, wie alt die Eichen wirklich sind", sagte der Gartenamtschef, vermutlich standen die ersten dieser Art schon um 1630. Baumtomographie, Zugversuche und Resistograph sind die drei Methoden, die Rinn gestern vorstellte und -führte. Baumtomographie: Bei einer der fünf untersuchten Eichen wird mit dieser Methode gearbeitet. Dafür werden ganz unten rund um den Baumstamm Sensoren angebracht. Diese messen, wie lange Schallwellen benötigen, um durch den Stamm zu gelangen. Langsame Wellen zeigten abgestorbenes Holz an, erläuterte Rinn. "Schäden schwächen die Standsicherheit zu einem bestimmten Prozentteil", sagte er, dieser würde in Relation zu Baumgröße und -alter errechnet werden. Zugversuche: Rinn: "Damit simulieren wir Wind." Mithilfe von Zugseilen wird die Baumkrone minimal angezogen, Rund um den Stamm angebrachte Sensoren ermitteln dabei, wie sich der Baum unter Belastung neigt und dehnt. Damit könne man Rückschlüsse auf die Situation des Wurzelbereichs ziehen, so Rinn. Resistograph: Rinn selbst ist Erfinder dieses weltweit ersten Handmessgeräts zur lokalen Kontrolle des inneren Zustands des Baums, zeigte sich Brunsing stolz ob der Verpflichtung des Spezialisten. 50Zentimeter tief wird die Resistographen-Nadel ins Holz eingeführt, um zu messen, wie weit sich beispielsweise Fäule im Inneren ausgebreitet hat. Bis gestern Nachmittag waren vier Bäume untersucht worden. Bei Dreien sei man "glücklich" über die attestierte Standfestigkeit, freute sich Brunsing. Beim vierten müsse man jedoch prüfen, ob Zurückschneiden der Krone reiche, um den Baum standfester zu machen, oder ob er doch - um durch ein mögliches Umstürzen niemanden zu gefährden - gefällt werden müsse.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Zum Bürgermeister verpflichtet Iffezheim (mak) - Der 31-jährige Christian Schmid ist als neuer Bürgermeister von Iffezheim verpflichtet worden (Foto: fuv). Zahlreiche Gratulanten wünschten dem Nachfolger von Peter Werler bei einem Festakt Erfolg. Schmid selbst will nun seine Wahlversprechen umsetzen. » Weitersagen (mak) - Der 31-jährige Christian Schmid ist als neuer Bürgermeister von Iffezheim verpflichtet worden (Foto: fuv). Zahlreiche Gratulanten wünschten dem Nachfolger von Peter Werler bei einem Festakt Erfolg. Schmid selbst will nun seine Wahlversprechen umsetzen. » - Mehr Baden-Baden

Schutz vor kaltem Wetter Baden-Baden (pr) - Nicht nur Pflanzen brauchen einen Winterschutz. Auch Gartenmöbel und Dekorationen (Foto: pr) sollten im Herbst auf die kalte Jahreszeit vorbereitet werden. Umzäunungen sollten überprüft und Löcher abgedichtet werden, um Tiere aus dem Garten fern zu halten. » Weitersagen (pr) - Nicht nur Pflanzen brauchen einen Winterschutz. Auch Gartenmöbel und Dekorationen (Foto: pr) sollten im Herbst auf die kalte Jahreszeit vorbereitet werden. Umzäunungen sollten überprüft und Löcher abgedichtet werden, um Tiere aus dem Garten fern zu halten. » - Mehr