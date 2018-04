Angebot in der Kurstadt etabliert

Die Wohnberatung, die beim Pflegestützpunkt der Stadt angesiedelt ist, kann in diesem Jahr ihren fünften Geburtstag feiern. "Dieses Angebot hat sich zwischenzeitlich etabliert und gehört in Baden-Baden zum Regelangebot", lobte Bürgermeister Roland Kaiser die Arbeit der neun ehrenamtlichen Wohnberater, die im vergangenen Jahr in 41 Fällen helfen konnten.

Der demografische Wandel ist schon längst auch in der Kurstadt angekommen, in der laut Seniorenplan im Jahr 2015 27 Prozent und damit jeder vierte Einwohner bereits mindestens 65 Jahre alt, jeder 13.Bürger 80 Jahre und älter gewesen ist. Die Wohnberatung erhält daher besondere Bedeutung. Doch auch jüngeren Menschen können die Empfehlungen der geschulten Wohnberater behilflich sein. So wie im Falle der jungen Familie mit drei Kindern, die im eigenen Haus wohnt. Die Mutter leidet an einer Autoimmunerkrankung, das Laufen fällt ihr zunehmend schwer, sie muss einen Rollstuhl benutzen. Das Haus liegt in Hanglage und ist nur über Stufen zu erreichen. Über die Leiterin des Pflegestützpunkts wurden die Wohnberater eingeschaltet, um zu überprüften, welche Maßnahmen möglich wären, um das Haus auf die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

"Es kann jeden treffen, denn es kann auch passieren, dass man durch Krankheit plötzlich mit Behinderung leben muss", sagte Wohnberaterin Tanja Freyer, die seit einem Jahr mit im Team ist. Sie lobte die sehr professionelle Arbeit, die vom Erstkontakt über den Hausbesuch und die Vor-Ort-Begutachtung bis zu schriftlich und fotografisch dargestellten Empfehlungen und den möglichen finanziellen Fördermitteln reicht. "Die Menschen sind uns dankbar für jeden Hinweis, das kann vom Handgriff oder der Sitzhilfe bis hin zum kompletten Umbau eines Einfamilienhauses reichen", erklärte Wohnberater Peter Staub.

"Baden-Baden hat schon durch seine topografische Lage immer wieder viele Treppen, die überwunden werden müssen. Es gibt sehr viele alte Häuser mit engen Badezimmern, mit Türen, die nach innen aufgehen", sagte Wohnberater Ulf Siegle. Mit viel Kreativität und exakt auf die Verhältnisse vor Ort abgestimmt könnten aus der großen Vielzahl von Treppenliften und Liftplattformen die passenden vorgeschlagen werden. Wohnberater Michael Baumer erinnerte an Fördermittel der Pflegekasse und bestimmte Sondergenehmigungen zum Einbau von Aufzügen.

"Die Menschen kommen nur selten präventiv auf uns zu, und auch der Erstkontakt wird oftmals nicht direkt durch die Betroffenen, sondern durch Verwandte hergestellt", sagte Tanja Fröhlich, Leiterin des Pflegestützpunktes und der Wohnberatung. Um auf sich aufmerksam zu machen, werden Vorträge bei Selbsthilfe- und Seniorengruppen, in Altenhilfeschulen und bei Pflegediensten gehalten. Im Herbst soll es eine größere Infoveranstaltung in der Shopping-Cité geben, bei der auch Treppenlifter vorgestellt und ausprobiert werden können. "Wir sind erfreut, wenn das Angebot noch weiter gestreut wird", sagte Bürgermeister Kaiser, dessen Wunsch und Ziel es auch ist, in Baden-Baden mittelfristig wieder einen Seniorenrat ins Leben zu rufen.

Weitere Infos zur Wohnberatung unter (07221) 931492 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@baden-baden.de.