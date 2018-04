Freundin massiv verprügelt

Baden-Baden - "Ich habe meine Freundin totgeschlagen." Das soll der nun Verurteilte einige Tage, nachdem die 37-jährige Frau gestorben war, einem Zeugen gestanden haben. Die Richter am Baden-Badener Landgericht kamen zu einer ähnlichen Einschätzung und verurteilten den Mittvierziger in Anwesenheit der Familie des Opfers wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu sechs Jahren Haft.

Am 8. September 2017 soll der rund 1,90 Meter große Mann das Opfer - wohl um einiges kleiner und zierlicher als er - in einer Obdachlosenunterkunft in der Westlichen Industriestraße mit Schlägen so zugerichtet haben, dass es später an deren Folgen starb. Aus dem rechtsmedizinischen Gutachten ging laut dem Vorsitzenden Richter Wolfgang Fischer hervor, dass die Frau durch einen massiven tätlichen Übergriff bewusstlos geprügelt wurde, in diesem Zustand Magensäure einatmete und daran erstickte. Zudem habe der Körper der Frau vor allem im Kopfbereich unzählige Verletzungen aufgewiesen, die ihr eindeutig durch fremde Hand zugefügt worden seien, hieß es weiter. Der Verurteilte hatte den Vorfall als selbstverschuldeten Sturz dargestellt. Das sei eine reine "Schutzbehauptung", meinte Fischer.

Das Gutachten der Rechtsmedizinerin gepaart mit widersprüchlichen Aussagen, die der Verurteilte darüber machte, wie er die Tote gefunden hatte, veranlasste das Gericht zum Verhängen der Freiheitsstrafe. Fischer hob hervor, dass ein weiterer eindeutiger Beweis für die Schuld des Mannes die Aussage eines Zeugen sei. Diesem soll der Verurteilte einige Tage nach der Tat gestanden haben: "Ich habe ihr vorne, hinten, rechts, links auf den Schädel gehauen." "Das ist Täterwissen", so Fischer, und das passe eindeutig zu den Befunden der Rechtsmedizinerin.

Disozial und narzisstisch

Zwar sind die psychiatrischen Gutachten nichtöffentlich verlesen worden. Doch vom Vorsitzenden Richter daraus entnommene Beschreibungen wie "disoziale und narzisstische Züge", "schwere seelische Abartigkeit" und "schneller Kontrollverlust" warfen kein gutes Licht auf die Persönlichkeit des Verurteilten.

Am Tatabend führten laut Fischer wohl die persönlichkeitsbedingten Defizite in Kombination mit einer schon "länger schwelenden Frustration", sowohl über sich selbst als auch über die Beziehung mit seiner alkoholkranken Freundin, zu dem Übergriff. Die Reue, die der Täter vor Gericht gezeigt hatte, bewegte die Richter aufgrund des bisherigen kriminellen Lebenswegs des Mannes (neun Vorstrafen) aber nicht zu einer Strafminderung, erklärte Fischer. Da der Verurteilte am Tatabend unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden hatte, wurde jedoch eine minder schwere Schuld festgestellt. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden.