Frühlingswetter zum Frühjahrsmarkt

Sinzheim - Lustige Gesichter und Figuren flattern beim Frühjahrsmarkt als Luftballons mit einem Band gesichert und an einem Gewicht befestigt mitten auf der Hauptstraße. Die leichte Brise bei sonnigem Frühlingswetter rundet den Besuch der vielen Gäste bei der Verkaufsschau der Sinzheimer Geschäftswelt ab.

Marion Pohle arbeitet an dem Luftballonstand an der Ecke Hauptstraße/Dr.-Josef-Fischer-Straße und hat an diesem Sonntagmittag viel zu tun. Im Minutentakt kommen Familien mit Kindern vorbei. "Die Kleinen werden magisch von den Luftballons angezogen", sagt Pohle während sie der fünfjährigen Mira das Band an ihrem Handgelenk befestigt. Am Ende der Schnur wedelt in rund zwei Meter Höhe ein Delfin im leichten Wind und "grinst".

Daneben röstet Winnie Wiesbar nach altem Rezept mit Zimt und Vanille Mandeln in einem Kupferkessel. Er tut dies schon in der dritten Generation. Einen Stand weiter dreht seine Cousine Roswitha Wiesbar die an diesem Tag von Groß und Klein begehrten Zuckerwatten. Die Wiesbars gehören zu den insgesamt etwa 100 Ausstellern, die beim Sinzheimer Frühjahrsmarkt ihre Ware präsentieren und zum Verkauf anbieten.

Neben den neuesten Ideen, wie mit "schlauen" Schwämmchen beispielsweise Töpfe wie neu zum Glänzen gebracht werden, bietet der Markt ein umfangreiches Angebot an Oberbekleidung. Mindestens drei Stände mit bunten Sommerhüten für jedes Alter und für jeden Anlass fallen ins Auge. An einem Lederwarenstand mit Gürtel betrachten ähnlich wie bei einer Kunstausstellung zahlreiche Besucher Hunderte verschiedene Ausführungen kunstvoll gestalteter Gürtelschnallen.

Immer wieder bilden sich Menschentrauben vor dem Stand mit dem bunten Gemüse, wo der Verkäufer mit flottem Mundwerk und witzigen Sprüchen das Publikum anlockt, um zu demonstrieren, wie schnell und optisch ansprechend Rohkost verarbeitet werden kann.

Zwischen den Ständen in der Hauptstraße gibt es immer wieder Höfe, wo die örtliche Gastronomie ihre Gäste bewirtet. Die Inhaber und Mitarbeiter der Sinzheimer Geschäfte haben sich auch vor den Läden unter das Publikum gemischt, sie sprechen die Leute an und werben für ihre Produkte.

Auf dem Marktplatz haben sich die hiesigen Vereine zusammengetan und bieten an diversen Ständen ihre Speisen an. Verschiedene Essensdüfte ziehen durch die kulinarische Meile. Daneben genießen in einem großen Festzelt mit rustikalem Holzboden viele Besucher das musikalische Programm auf der gegenüberliegenden Bühne. Dort hatten tags zuvor der Vorsitzende der Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetreibe (Gefa), Thomas Heeg und Schirmherr der Leistungsschau Bürgermeister Erik Ernst den dreitägigen Frühjahrsmarkt eröffnet.