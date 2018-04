Kloster Lichtenthal öffnet seine Türen

(red) - Zum zweiten Mal laden die Ordensgemeinschaften in Deutschland zu einem Tag der offenen Klöster ein. Unter dem Motto "Gut. Wir sind da." öffnen am kommenden Samstag, 21.April, viele Klöster ihre Pforten - so auch das Kloster Lichtenthal.

Die Cistercienserinnenabtei gewährt Einblicke in sonst für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Räume. Von 10 bis 16.30Uhr bietet das Kloster im Kassiansaal ein offenes Forum an. Die Schwestern und der Vorstand des Freundeskreises stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung, auch wird hierbei der Klosterfilm durchgängig zu sehen sein.

In den Zeiträumen zwischen 10 und 12 sowie zwischen 14 und 16 Uhr besteht die Möglichkeit, bei einem Rundgang nicht alltägliche Einblicke ins Kloster zu erhalten, so zum Beispiel in Teile der Klausur. Jeweils zwischen 12.15 und 12.45 Uhr sowie 16.30 und 17Uhr erklingt Orgelmusik in der Klosterkirche. Die Gebetszeiten der Schwestern sind um 12.45 Uhr (Mittagsgebet) sowie um 17 Uhr (Vespergottesdienst). Eine Anmeldung zum Tag der offenen Klöster ist nicht erforderlich, jedoch finden keine allgemeinen Führungen durch die Fürstenkapelle und das Museum statt. Das Café Lumen und der Klosterladen haben durchgängig geöffnet.

www.abtei-lichtenthal.de.