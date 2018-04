Bebauung bereitet Schäferei große Sorgen

Baden-Baden - Mehrheitlich sprach sich der Ortschaftsrat Sandweier am Montagabend dafür aus, den Bebauungsplan "Stöcke Nord" als Satzung in Kraft treten zu lassen. Große Sorgen bereitet die dort vorgesehene Bebauung der Schäferei Svensson/Müller, die dadurch Probleme bei der Landschaftspflege in der Kurstadt sieht.

Im Zuge der Offenlage des Bebauungsplanentwurfs hat die Schäferei in einer ausführlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass man die nördlich und östlich an das vorgesehene Wohngebiet angrenzenden Grünlandflächen im Gewann "Langmatt" bewirtschafte. Dies seien wichtige Weideflächen, und der Aufwuchs dieser Areale sichere auch die Versorgung der Schafherde im Winter für rund fünf Wochen.

Der diesen Bereich durchquerende Weg sei eine beliebte "Gassi-Strecke" für Hundehalter und ihre Vierbeiner. Dadurch habe sich das Problem der Verkotung von Futterflächen und der "Übergriffe" von manchen nicht angeleinten und "unerzogenen" Hunden auf die Schafe ergeben. Daher habe man eine rund 2,5 Hektar große Teilfläche der bewirtschafteten Wiesen als Hundefreilauffläche zur Verfügung gestellt und kostenlos regelmäßig gemäht. Dies habe sich bewährt, denn die Verunreinigung der Futterflächen sei deutlich reduziert worden.

Doch nun werde die bisherige Hundefreilauffläche zur Bebauung im Rahmen des Wohngebiets "Stöcke Nord" in Anspruch genommen. Die Schäferei geht nun davon aus, dass die von ihr beweideten und bewirtschafteten Flächen künftig von den Hundehaltern stärker als je zuvor genutzt würden, deren Zahl sich durch das neue Wohngebiet noch erhöhen werde. Es sei zu befürchten, so heißt es in der Stellungnahme weiter, dass eine weitere landwirtschaftliche Nutzung großer Teile der Wiesenflächen der Schäferei in der Langmatt nicht mehr möglich sein werde. Als Grund dafür wird die EU-Futtermittelhygieneverordnung angeführt, die bei einer zu großen Verunreinigung mit Hundekot eine Verwertung der hier wachsenden Pflanzen als Futtermittel untersage. Außerdem müsse man mit einer Zunahme der Probleme mit freilaufenden Hunden rechnen.

Ein Wegfall der Langmatt-Wiesen, so die Schäferei, "wäre ein enormer Einschnitt für unsere Schafhaltung und für die Fortführung von 40 Jahren Landschaftspflege in und für Baden-Baden". Sie fordert daher die Erstellung eines etwa 500 Meter langen Zauns östlich des Feldweges ab der Hauenebersteiner Straße.

Noch besser, so meinte Schäfer Alexander Müller im BT-Gespräch am Rande der Ortschaftsratssitzung, wäre eine Rückkehr des Feldhüters, der auch in Baden-Baden in früheren Zeiten auf die Einhaltung der Gesetze jenseits der bebauten Gebiete achtete.

In ihrer Antwort zeigt die Stadtverwaltung durchaus Verständnis für die Sorgen der Schäfer. Aber rechtlich, so heißt es bei der Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen, könne der Konflikt zwischen der Schäferei und der heranrückenden Bebauung nicht im Rahmen des Bebauungsplans gelöst werden. Man empfiehlt aber das Ergreifen von Maßnahmen außerhalb des Bebauungsplans, um die landwirtschaftliche Nutzung zu schützen.

Auf BT-Nachfrage sagte Sandweiers Ortsvorsteher Wolfram Birk, dass man eine neue Freilauffläche für Hunde ausweisen und anbieten wolle.