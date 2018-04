Polizeigesangverein plant mehrere Auftritte

Baden-Baden - Mit diversen Ständchen wurde die Jahresversammlung des Baden-Badener Polizeigesangvereins (PGV) eingeläutet, der in diesem Jahr wieder bei mehreren Terminen in der Öffentlichkeit seine Visitenkarte abgeben und damit Brücken zur Bevölkerung bauen wird.

Der Vorsitzende Karl-Heinz Peter sprach als herausragendes Ereignis des vergangenen Vereinsjahrs das Jubiläumskonzert zum 90. Geburtstag des PGV im nahezu ausverkauften Löwensaal an, wobei den Besuchern unter Mitwirkung des Polizeimusikkorps Karlsruhe ein klasse Programm geboten wurde. Peter machte in dem Zusammenhang deutlich, dass ohne Unterstützungssänger der befreundeten Weststädter Gesangvereine Oosscheuern oder Concordia keine großen Konzerte nur aus eigenen Reihen mehr möglich sind. Er betonte ausdrücklich, dass der reine Männerchor des Polizeigesangvereins jedem interessierten Bürger offen steht.

Laut dem Geschäftsbericht von Schriftführer Roland Kiefer gehören dem PGV derzeit 111Mitglieder an, darunter sind allerdings nur 24 aktive Sänger. Doch diese klangschönen Männerstimmen zeigten oftmals Präsenz in der Kurstadt. So wurde eine Messe feierlich umrahmt, auf dem Weihnachtsmarkt, in Altenheimen oder bei der Weihnachtsstimmung in St. Bernhard gesungen neben Jubiläums- und Freundschaftssingen bei befreundeten Vereinen.

Udo Knopf hat den Vizedirigentenlehrgang erfolgreich bestanden und steht Chorleiter Albin Späth nun künftig zur Seite. Insgesamt wurden 70Gesangsproben abgehalten, absoluter "Weltmeister" ist hier Bruno Link, der keiner einzigen Probe fernblieb.

In seinem Kassenbericht konnte Wolfram Fütterer eine ausgeglichene Bilanz vorlegen, wobei das Plus zu einem Großteil auf den Spenden einer Gönnerin basiert. Bei der Abstimmung wurde deshalb sein Antrag einer Beitragserhöhung von 15 auf 20Euro befürwortet, wobei etliche Mitglieder auch einer Erhöhung um 100Prozent zugestimmt hätten.

Chorleiter Albin Späth sprach den großen Auftritt des PGV auf der Showbühne der Landesgartenschau in Lahr am 22. Juli an. Gemeinsam mit drei weiteren Polizeigesangvereinen werden die Mannen drei Lieder in modernem und rhythmisch anspruchsvollem Sound zu Gehör bringen, die etwas aus dem Rahmen des bisherigen Repertoires fallen. Diese sind zudem für das Kirchenkonzert am 10. November in der Pauluskirche vorgesehen, für das Anfang September die intensive Probenarbeit beginnt, mit Unterstützung des GV Ooscheuern.

Zahlreiche Ehrungen konnte der Vorsitzende auf seine herzliche Art durchführen. Kassier Wolfram Fütterer und Sängervorstand Manfred Müller wurden für 28 und 40 Jahre Vorstandstätigkeit bereits vom Mittelbadischen Sängerkreis gewürdigt. Seit 25 Jahren gehören Arey Gehri und Günther Brunner dem PGV an, 40 Jahre sind es bei Friedrich Weber, Rolf Feuerstein, Dieter Kühn, Wolfgang Berger und Hartmut Frietsch. Ein halbes Jahrhundert halten Helmut Fiehn und Erwin Tesar dem PGV die Treue, die dafür zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Doch selbst Ehrungen für 60-jährige Treue gab es für Anita Fischer, Ernst Schurr, Siegfried Wahl, Werner Doberschütz, Lothar Laß, Eitel Gretzki und Paul Bleier. Nach der Entlastung wurden bei den Wahlen der Vorsitzende Karl-Heinz Peter und sein Stellvertreter Wolfgang Schmalbach sowie der bisherige Gesamtvorstand bestätigt.