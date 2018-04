Neue Mensa für die Grundschule Varnhalt

Baden-Baden - Es war eine runde Sache: 20 bis 25 Kinder der Varnhalter Grundschule mit Nachmittagsbetreuung und Mittagstisch liefen mit ihren Betreuern zur Clubgaststätte des Fußballclubs (FC) Varnhalt, hatten frische Luft und Bewegung, aßen dort und kehrten dann wieder in die Schule zurück. Bis vergangenen Sommer, dann konnte der Gastronom das Angebot nicht mehr aufrechterhalten. Seither gibt es ein Provisorium im Vorraum der Yburghalle. Nun soll die Schule bis zum Herbst eine neue Mensa und einen Speiseraum bekommen.

Das hat der Rebland-Ortschaftsrat am Montagabend in seiner Sitzung nach einer ausgiebigen Diskussion über die Gesamtkosten in Höhe von rund 208000 Euro einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen. Im Doppelhaushalt stehen bisher aber erst ein Haushaltsrest in Höhe von rund 44500Euro und 12000Euro für die Ausstattung des Speisesaals zur Verfügung. Heute befasst sich der Schul- und Sportausschuss damit, am 26.April beraten der Bau- und Umlegungsausschuss sowie der Hauptausschuss darüber.

Aufgrund der Kollision mit den Veranstaltungen in der Yburghalle und im Hinblick auf die hygienischen Anforderungen sei der Mittagstisch im Vorraum, das Essen wird warm angeliefert, keine Dauerlösung, erklärte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner. Man habe sich dann gemeinsam auf die Suche nach einer Lösung gemacht, sagte der technische Leiter Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement in der Sitzung. Angesichts fehlender Alternativen habe man sich lange mit den Schulräumlichkeiten auseinander gesetzt und sich nun für einen Umbau im Untergeschoss entschieden. Der Plan: Die bisherige Schulküche und die bisherige Umkleide werden zusammengelegt, Böden neu verlegt, Decken abgehängt (im Speiseraum Akustikdecken), eine LED-Beleuchtung angebracht und eine bedarfsgerechte Kücheneinrichtung eingebaut. Wobei die Kosten für die Kücheneinrichtung (86000 Euro) für lediglich angeliefertes Essen den Ortschaftsräten sehr hoch erschienen. Käckell: "Wir haben um jedes Gerät gerungen." Monika Probst vom Fachgebiet Schule und Sport erklärte, es seien Geräte für Industriebetriebe aus Edelstahl zu verwenden, zudem komme eine Spülmaschine mit Haube zum Einsatz, die ebenfalls deutlich mehr koste als in Haushalten übliche Modelle.

Da die Mensaküche aus hygienischen Gründen nicht als Schulküche genutzt werden darf, wird im Speisesaal zusätzlich eine kleine Küchenzeile eingeplant. Die werde dann, wie bisher die vom Förderverein finanzierte, vorhandene Küche, die der Mensa weichen muss, genutzt. Und zwar für regelmäßig im Rahmen des Unterrichts stattfindendes Kuchenbacken und die Zubereitung eines gesunden Frühstücks, sagte Schulleiterin Evi Wandler auf BT-Anfrage.

In einer ersten Ausbaustufe gibt es Platz für maximal 44Schüler. Ein Essen kostet 3,80 bis 4 Euro, so Probst auf Nachfrage von Barbara Nießen (Grüne). Es werde von einer städtischen Kraft ausgegeben. Bei Bedarf könnten durch Einbeziehung eines neben dem Speisesaal liegenden Raumes weitere 38 Plätze geschaffen werden, so Käckell. Für den Verein, der momentan dort heimisch sei, müsste dann eine Alternative gefunden werden.

Die Grundschulen Neuweier und Varnhalt zählen zusammen 136 Schüler, wobei die Neuweierer Ganztagsschüler in Varnhalt die Schule besuchen. Schule und Schulträger rechnen mit einem steigenden Betreuungsbedarf auch im Hinblick auf den prognostizierten Zuwachs an Schülerzahlen im Grundschulbereich.

Gabriele Hippler (SPD) schlug angesichts des "ordentlichen Batzens Geld" vor, zentral einen Mittagstisch für alle Rebland-Schüler anzubieten. Abgesehen vom Zeitfaktor und den Kosten für die Schülerbeförderung gebe es keine Kapazitäten, sagte Monika Probst. An der Steinbacher Grundschule etwa müssten die Kinder aus Platzgründen in zwei Schichten essen.