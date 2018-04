Grillplatz bleibt geschlossen

Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Der Grill- und Spielplatz im alten Steinbruch "Binzengrund" in Neuweier darf in diesem Jahr nicht mehr benutzt werden. Wie es mit dem Areal weiter geht, darüber machen sich nun die Mitglieder des Rebland-Ortschaftsrats und das Fachgebiet Forst und Natur Gedanken. Das sagte dessen Leiter Thomas Hauck am Montagabend, als er den Rebland-Ortschaftsrat über den Stand der Dinge informierte. Somit bleibt im Rebland nurmehr die Grillstelle Nellele in Varnhalt, die bei der Ortsverwaltung gebucht wird. Die Felswände am "Binzengrund" werden regelmäßig vom Fachgebiet Forst und Natur auf Verkehrssicherheit geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass sich aufgrund des strengen Frostes in unmittelbarer Nähe der Hütte ein tiefer Riss im Fels gebildet hatte. In der Folge bestand akute Steinschlag- und Einsturzgefahr. Deshalb war der Steinbruch vor etwa vier Wochen gesperrt worden. Nun berichtete Thomas Hauck über das Ergebnis des Gutachtens, das zur Einschätzung der Gefährdung in Auftrag gegeben worden war. Allerdings habe sich dieses auf die betroffene Fläche beschränkt, betonte der Forstexperte. Demnach bestünden ein "akutes Felssturzrisiko" und die Gefahr, dass bis zu 50 Kubikmeter große Brocken herabfallen. Hauck stellte zwei Varianten vor, wie man damit verfahren kann. Variante 1: Man kann die nordwestliche Felswand mit Netzen und Spritzbeton sichern. Kosten: rund 100000 Euro ohne die Kosten für den Naturschutzausgleich. Variante 2: Steinschlagsimulation, um ausreichend Abstand zu schaffen und Sicherung mit Erdwällen und einem zusätzlichen Zaun. Dann bleibt nur noch eine geringe Fläche übrig. Hütte und Feuerstelle müssten verlegt werden. Eigentlich sei der Standort aber wirtschaftlich nicht mehr tragbar, erklärte Thomas Hauck. Wenn man nun nach einer Alternative suchen wolle, müssten bestimmte Vorgaben beachtet werden, so Hauck. Es werde ein Parkplatz benötigt, eventuell eine Hütte, Bänke, Tische, Toilette, eventuell Spielgeräte und eventuell eine Feuerstelle. Oder jeder müsse sich seinen Grill selbst mitbringen. Reicht das Nellele in Varnhalt zum Grillen? 170 Nutzungen gibt es jedes Jahr für beide Grillplätze zusammen, an 20 bis 30 Tagen sind es Doppelbelegungen (beide Grillplätze am Tag gebucht). Hauck brachte zwei Standorte ins Gespräch: Die Rebberghütte oberhalb Neuweiers/Umwegs mit ihrer wunderschönen Lage mit Blick ins Rheintal und den Leppertsacker beim Bolzplatz in Neuweier. Gegen die Rebberghütte spreche, dass es dort keine Parkplätze und keine Toilette gebe und es zu Kollisionen mit der Rebbewirtschaftung kommen könne. Beim Leppertsacker, hier startet auch eine Nordic-Walking-Strecke, gebe es ebene Parkflächen, deren Erweiterung sowieso geplant sei, aber keine Hütte. Vielleicht könne man auch den Bolzplatz dafür nutzen, fragte Thomas Hauck? Ratsmitglied Klaus Bloedt-Werner (CDU) schloss wie Bernhard Moser (CDU) die Rebberghütte aus, da man dort jetzt schon mit Vandalismus zu kämpfen habe. Den Bolzplatz zu opfern komme nicht infrage, meinte Klaus Bloedt-Werner. Und die angrenzenden Areale dort lägen zu nah an der Straße. Bernhard Moser teilte mit, dass der Bolzplatz im Übrigen gut genutzt werde. Und er mahnte, dass dort in Waldnähe das Hantieren mit Feuer nicht ungefährlich sei. Ortschaftsratsmitglied Michael Velten (Grüne) gab zu bedenken, dass die Wiesen dort sehr nass seien und es eine Abgrenzung zur Straße hin geben müsse. Nun werde man diese Informationen erst einmal sacken lassen, sagte Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner. Welche Entscheidung auch immer gewünscht werde, es sei auch die finanzielle Seite zu klären. Für diese Sommersaison werde deshalb nichts mehr umgesetzt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Neuweier: Grillplatz gesperrt Baden-Baden (red) - Der Grill- und Spielplatz im alten Steinbruch "Binzengrund" in Neuweier ist mit sofortiger Wirkung gesperrt und darf nicht mehr betreten werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. In der Felswand hat sich ein tiefer Riss gebildet (Archivfoto: red). » Weitersagen (red) - Der Grill- und Spielplatz im alten Steinbruch "Binzengrund" in Neuweier ist mit sofortiger Wirkung gesperrt und darf nicht mehr betreten werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. In der Felswand hat sich ein tiefer Riss gebildet (Archivfoto: red). » - Mehr Eisental

Rieslingweg/Rotweinpfad Eisental Eisental (red) - Auf dem Rieslingweg und dem Rotweinpfad erfahren Spaziergänger jede Menge zum Wein und zum Weinbau. Der 6,5 Kilometer lange Rieslingweg, ausgeschildert mit grünen Trauben, beginnt bei der Affentaler Winzergenossenschaft und verbindet die Rieslinglagen südlich und nördlich von Eisental (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Auf dem Rieslingweg und dem Rotweinpfad erfahren Spaziergänger jede Menge zum Wein und zum Weinbau. Der 6,5 Kilometer lange Rieslingweg, ausgeschildert mit grünen Trauben, beginnt bei der Affentaler Winzergenossenschaft und verbindet die Rieslinglagen südlich und nördlich von Eisental (Foto: pr). » - Mehr