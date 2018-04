Viele Mitglieder für Treue geehrt

(lsw) - Mit einer bundesweiten Razzia im Rotlichtmilieu ist die Polizei gegen Zwangsprostitution von Thailänderinnen vorgegangen. In einem Rastatter Bordell sind sieben Frauen festgenommen worden. Darunter seien sechs Prostituierte und eine Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde (Foto: dpa). » - Mehr

(dpa) - Das Festspielhaus Baden-Baden feiert heute seine 20. Geburtstag. Am 18. April 1998 wurde das mit 2.500 Plätzen größte deutsche Opernhaus eröffnet. Vom 20. bis zum 23. April gibt es verschiedene Geburtstagsveranstaltungen in Baden-Baden (Foto: dpa).

(gero) - Die Acherner Lebensmittel-Unternehmensgruppe Scheck verlässt ihren Standort in der Johannespassage 8 und damit auch Bühl. Als Begründung wird der im September auslaufende Mietvertrag genannt, den man nicht mehr verlängern werde (Foto: Hammes).

