Sattes Grün schont auch die Gelenke

Baden-Baden (co) - Nach achtmonatiger Bauzeit wurde jetzt der neue Kunstrasenplatz im Aumattstadion freigegeben, der den früheren Hartplatz ersetzt. Eine Schülerausauswahl des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums eröffnete das Grün für den anstehenden Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia". Damit ist der erste Bauabschnitt des auf vier Jahre angelegten Sanierungskonzepts abgeschlossen. Die 435000 Euro Baukosten wurden vom Land mit 84000 Euro bezuschusst, wobei hier seitens der Stadt auf weitere Unterstützung gehofft wird. Noch in diesem Sommer wird mit der Erneuerung der Leichtathletikanlagen und des Naturrasenplatzes begonnen. Bereits 2015 hatte das Fachgebiet Park und Garten zusammen mit dem Fachgebiet Schule und Sport den Sanierungsbedarf aufgezeigt und eine Konzeption erarbeitet. Laut Landschaftsarchitekt Nicolas Krieg wurde nun der alte Belag des maroden Hartplatzes entfernt und ein bei jedem Wetter bespielbarer, hochwertiger Kunstrasen aufgebracht. Die untere Elastikschicht, spürbar schon beim einfachen Darüberlaufen, schont Knie und Gelenke, der Kunstrasen selbst ist mit Quarz- und Gummigranulat verfüllt. Doch auch, wenn es sich nicht um echtes Gras handelt: Der neue Platz benötigt dennoch Pflege. Einmal wöchentlich muss er abgezogen werden, zwei Mal im Jahr erfolgt die Tiefenreinigung durch eine Spezialfirma. "Denkt dran, keine Kaugummis und keine Scherben, dann habt ihr lange etwas davon", appellierte Oberbürgermeisterin Margret Mergen an die Jugendlichen bei ihrem Startschuss. Sie äußerte bei dieser Gelegenheit zudem ihre Freude darüber, mit dem bis 2020 runderneuerten und damit dann zeitgemäßen Aumattstadion Baden-Baden als moderne Stadt des Sports präsentieren zu können. Zum Thema

