Euraka-Campus wird Flohmarkt-Standort

Namenstafel an Gedenkstätte? Gaggenau (uj) - Im Bad Rotenfelser Kurpark entsteht derzeit eine Gedenkstätte, die an das dortige frühere Sicherungslager erinnern soll. Ein BT-Leser hat jetzt vorgeschlagen, an einer Tafel die Namen der 27 im Erlichwald erschossenen Häftlinge zu veröffentlichen (Foto: uj).

Rad-Codierung mit neuer Technik Rastatt (sb) - Die Codierung von Fahrrädern soll dem Schutz vor Diebstahl dienen. Der ADFC-Kreisverband will dieses Angebot in der Region forcieren. Erleichtert wird die Arbeit mittlerweile durch eine neue Technik. Sie funktioniert wie eine Art Nadeldrucker, der auf Metall schreibt (Foto: sb).