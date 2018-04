Fortschritte bei Sanierung Von Sarah Reith Baden-Baden - Wer derzeit an den Kirchenstaffeln vorbeigeht, könnte leicht einen Schreck bekommen: Von den historischen Stufen ist nicht mehr viel übrig, Geröll und Erdreich erinnern eher an eine Rutschbahn als an eine Treppenanlage. Aber auch, wenn es nicht unbedingt so aussieht: Die Sanierung läuft nach Plan, wie die Verantwortlichen gestern betonten. Demnach wurden zunächst alle Stufen abgebaut und die wiederverwendbaren Stufen eingelagert. Wie Jens Maisch und Harry Braunwart vom Fachgebiet Tiefbau erläuterten, habe man bei den Abbrucharbeiten allerdings festgestellt, dass auch scheinbar gut erhaltene Stufen an der Unterseite erhebliche Feuchtigkeitsschäden aufwiesen und schichtweise abblätterten. Deshalb würden nur 32laufende Meter gereinigt und restauriert - das ist weniger, als man ursprünglich retten wollte. Der Rest der Steinstufen (insgesamt umfasst die Treppe rund 290laufende Meter) wird ersetzt. Auf die Kosten werde sich das kaum auswirken, hieß es gestern: Schließlich sei der Restaurierungsaufwand geringer. Wie berichtet, sind für die Treppensanierung inklusive der Planung etwa 465000 Euro eingeplant. Die Arbeiten sollen im September abgeschlossen werden. Da die Treppe unter Denkmalschutz steht, wird sich an ihrer Optik nichts ändern. Lediglich ein zweiter Handlauf auf der Häuserseite soll angebraucht werden, kündigte Bauleiter Adolf Baumeister an. Außerdem werde die Beleuchtungssituation verbessert: Statt bisher zwei werden nach der Sanierung fünf Straßenlaternen die Treppe und die darunter liegende Steinstraße beleuchten.

