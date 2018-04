Aus erwartetem Defizit wird ein heftiger Geldregen Baden-Baden (hez) - Der vorläufige Haushaltsabschluss 2017 zeigt, dass im Vorjahr ein recht heftiger Geldregen auf die Kurstadt niederprasselte. War ursprünglich einmal ein Defizit von rund 9,3 Millionen Euro veranschlagt worden, so fand sich im Ergebnishaushalt am Jahresende letztlich ein Überschuss von rund 12 Millionen Euro. Die neuesten Zahlen zur Etatentwicklung 2017 werden ein Thema sein bei den Beratungen in der Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Montag, 23. April. Die hohen Erträge gehen vor allem auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (plus 12,4 Millionen Euro) und im kommunalen Finanzausgleich (plus 6 Millionen Euro bei den Schlüsselzuweisungen) zurück. Mehrerträge gab es zum Beispiel auch bei der Grund- und Grunderwerbssteuer, bei der Zweitwohnungs- und der Vergnügungssteuer. Die Aufwendungen blieben im vergangenen Jahr um rund 20 Millionen Euro hinter den Planungsansätzen zurück. Verantwortlich dafür sind vor allem die gegenüber den Erwartungen stark zurückgegangenen Flüchtlingszahlen. Diese Entwicklung machte sich auch auf der Ertragsseite des Haushalts bemerkbar, denn die Kostenerstattungen und Zuweisungen im Bereich Asyl unterschritten den Planungsansatz um beachtliche 27,2 Millionen Euro. Von den überplanmäßigen Erträgen sollen 7,5 Millionen Euro für eine Rückstellung verwendet werden, da aufgrund der aktuell hohen Steuererträge für die Kurstadt die Zuweisungen im Finanzausgleich 2019 niedriger ausfallen werden. Aus dem vorläufigen Abschlussbericht der Kämmerei geht auch hervor, das im Finanzhaushalt 2017 die Mittel für die Bauinvestitionen nicht wie veranschlagt abgeflossen sind. Obwohl sich das Gesamtvolumen der Bauinvestitionen auf rund 14,7 Millionen Euro belief, betrug der tatsächliche Mittelverbrauch rund 10 Millionen Euro. So ist der Sparstrumpf gut gefüllt. Aufgrund der kräftigen Mehrerträge im Ergebnishaushalt und dem geringeren Mittelverbrauch im Finanzhaushalt ist im Vorjahr die Liquidität der Stadt Baden-Baden von 42,5 Millionen auf etwa 58,9 Millionen Euro angewachsen. Eigentlich war man vorher von einem Abbau der Liquidität um knapp 9 Millionen Euro ausgegangen. Der Schuldenstand konnte durch Tilgungen von 29,1 Millionen auf 26,1Millionen Euro reduziert werden. Ob auch die diesjährige Haushaltsentwicklung erheblich von der Planung abweichen wird, lässt sich momentan noch nicht sagen. Bislang habe man keine größeren Veränderungen festgestellt, heißt es im Verwaltungsbericht. Zurückhaltend schreibt die Kämmerei auch: "Ob der Ansatz der Gewerbesteuer von 51 Millionen Euro erreicht wird, bleibt abzuwarten." Konkrete Aussagen könne man erst im Zuge des Halbjahresberichts machen, der dem Baden-Badener Gemeinderat nach der Sommerpause vorgelegt werden soll.

