Bedarf an Ga nztagsbetreuung steigt

Von Nina Ernst Baden-Baden - Die Schülerzahl im laufenden Schuljahr ist im Vergleich zu 2016/17 an privaten und städtischen Schulen um insgesamt 71 Kinder gesunken. Entgegen früherer Prognosen ist ein Sterben der Werkrealschulen aber nicht eingetreten. Dies ist dem aktuellen Schulbericht, der in der jüngsten Sitzung des Schul- und Sportausschusses vorgestellt wurde, zu entnehmen. So hat sich die Gesamtschülerzahl an den beiden Werkrealschulen (Lichtental und Theodor-Heuss-Schule) gegenüber dem Vorjahr um 13 auf 381 erhört. Dies erklärt sich laut Unterlagen durch Zuzüge aus dem In- und Ausland und durch den Wechsel von Gymnasium und Realschule. Auch die städtische Realschule verzeichnet ein Plus. Dort ist die Schülerzahl seit dem Tiefstand 2012/13 um 95Schüler auf nun 444 gestiegen. Insgesamt gab es 42 Rückläufer von Gymnasien im Schuljahr 2016/17, von denen 34 auf die Realschule wechselten. "Das Ganztagsangebot der Realschule wurde sehr gut angenommen", resümierte Annemarie Harrer, Fachgebietsleiterin Schule und Sport. Durch die Einrichtung des Ganztagsbetriebs zu Beginn des laufenden Schuljahres rechnet die Stadt auch künftig mit steigenden Schülerzahlen. Bis Ende des Jahres wird daher im Untergeschoss der Schule ein Ganztagsbereich eingerichtet. An den allgemeinbildenden öffentlichen und privaten Gymnasien ist eine weitgehend gleichbleibende Schülerzahl zu verzeichnen. Lediglich an der Klosterschule vom Heiligen Grab ist die Schülerzahl um 17 leicht zurückgegangen. Weiterhin liegt die Übergangsquote von der vierten Klasse aufs Gymnasium in Baden-Baden mit 59,4 Prozent weit über dem Landeschnitt von 44,2 Prozent. Massiv gesunken ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Schüler an den beruflichen Schulen in städtischer Trägerschaft, nämlich um 110. Die geringere Anzahl bezieht sich laut Harrer auf verschiedene Bildungsgänge. "Es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen", sagte Harrer im Bezug auf die Einschulungszahlen in die ersten Klassen. Die Anzahl ist im Vergleich zu 2016/17 um 34 auf 416 Schüler gestiegen und auch für 2018/19 ist die Prognose "leicht steigend". Insgesamt besuchen 1662 Schüler Baden-Badener Grundschulen. Dass der Bedarf an Ganztagsangeboten steigt, zeigen zum einen die langfristig steigende Schülerzahl an der Theodor-Heuss-Grundschule und der Grundschule Haueneberstein, zum anderen der Rückgang an der Grundschule Cité um 19Schüler im Vergleich zu 2013/14: Dort können mangels Räumlichkeiten notwendige Ganztagsplätze nicht geschaffen werden. Derzeit sind an städtischen Schulen 111 Betreuungsgruppen eingerichtet, diese reichen von Hausaufgabenbetreuung bis zu Sprachfördergruppen. Bei vielen Angeboten steigen die Anmeldungen kontinuierlich. Daher werden 2018/19 laut Harrer an der Grundschule Balg eine flexible Nachmittagsbetreuung installiert und die Nachmittagsbetreuung an der Vincenti-Grundschule auf den Freitag ausgeweitet. Derzeit werden 170 Flüchtlinge an Baden-Badener Schulen unterrichtet. 81Schüler gehen in Regelklassen, 32 besuchen eine Vorbereitungsklasse, 57 absolvieren ein Vorbereitungsjahr Arbeit/Beruf. Harrer teilte weiter mit, dass das Kulturagentenprogramm des Landes im Sommer 2019 ausläuft. Ein Arbeitskreis werde ein Konzept zur Weiterführung des Programms erarbeiten. Um die Digitalisierung weiter voranzutreiben, ist ab Mai die Vollzeitstelle "IT-Organisator und IT-Administrator für den Bereich Schulen" besetzt.

