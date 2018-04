Beschilderung lässt zu wünschen übrig

Baden-Baden - Die Beschilderung und die Informationskästen für Touristen im Rebland sind schon lange ein Thema. Aber abgesehen von punktuellen Eingriffen fehlt es seit Jahren an einem Maßnahmenbündel, das die Situation langfristig verbessert. Nun gibt es aktuelle Initiativen vom Förderverein "Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland" und von Stadtrat und Rebland-Ortschaftsrat Günter Seifermann (Grüne).

Er hat Anfang April einen Brief an die Leiterin der Baden-Badener Kur und Tourismus GmbH (BBT), Nora Waggershauser, geschickt und sie darum gebeten, einen "raschen Kontrollgang im Rebland" zu veranlassen.

In ihrer Antwort informierte sie Seifermann darüber, dass sie "seit einigen Wochen schon mit dem Reblandförderverein im Gespräch" sei, da "wir die drei Informationstafeln im Rebland komplett neu gestalten möchten". Auch für eine Aktualisierung der Holzwegweiser will sich die BBT einsetzen, auch wenn diese dafür "nicht zuständig ist", teilte Nora Waggershauser Seifermann weiter mit.

Hintergrund

Der Kommunalpolitiker monierte, dass die Werbehinweise auf Bewirtungsbetriebe und die ausgehängten Stadtpläne im Rebland nicht mehr aktuell seien. Es fehlten im Stadtplan Straßen in den Neubaugebieten. Und den Stadtplan an der Infostelle Steinbach-Poststraße ziere ein riesiger Schimmelfleck, so Seifermann. Auf den Holzwegweisern seien noch die ehemaligen Gasthäuser/Pensionen "Bacchus" (Steinbach) und "Alde Gott" (Neuweier) angebracht und führten Touristen in die Irre, schreibt Seifermann weiter. Aber auch auf das geschlossene Gasthaus Engel wird noch hingewiesen.

Aktuell sei es so, dass die Gasthäuser, die in den Infokästen ausgehängt sind, dafür bezahlten, berichtete Waggershauser in ihrer Antwort an den Grünen-Politiker weiter. "Dies möchte der Förderverein künftig über einen Vereinsbeitrag abdecken, und die Gasthäuser, die dem Verein beitreten, sollen dann auch beworben werden." Aus diesem Grund seien die Stadtpläne noch nicht aktualisiert worden, da dort dann auch die beworbenen Gasthäuser eingezeichnet werden.

Nora Waggershauser: "Ich gebe Ihnen jedoch absolut Recht, das sieht momentan nicht gut aus", und man wolle die Schaukästen so schnell wie möglich in eine "gute Übergangslösung" bringen, bis das neue Konzept zusammen mit dem Förderverein steht", informierte sie Seifermann weiter. Das ist am Montagnachmittag geschehen. Die Schaukästen seien überarbeitet, die Stadtpläne aktualisiert, "so dass wir nun ein gutes Erscheinungsbild haben, bis das neue Konzept vom Rebland-Förderverein steht", schrieb Nora Waggershauser jüngst an Seifermann.

"Wir beschäftigen uns seit langem mit dem Thema", sagte Klaus Bloedt-Werner, Vorsitzender des Fördervereins und auch Stadtrat und Rebland-Ortschaftsrat (CDU). Der Geschäftsführer der Baden-Badener Winzergenossenschaft, Thomas Goth, kümmere sich darum. "Das ist ein Heidenaufwand", erklärte Bloedt-Werner, weil alle Gasthäuser und Hotels angeschrieben werden müssten und - je nach Rücklauf - das Ganze wiederholt werden müsse. Eine Umsetzung werde es aber in diesem Jahr nicht mehr geben. Um die Holzhinweisschilder habe man sich bisher nicht gekümmert, teilte er mit. Das liege auch in gemeindlicher Verantwortung. Aber nach seiner Ansicht sollte man mit einer Aktualisierung nicht bis 2019 warten, so Bloedt-Werner.

Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner sagte auf Anfrage, dass er inzwischen eine Aktualisierung der Holzschilder veranlasst habe. Mit "Riesenschritten" sei der Förderverein das Thema Beschilderung angegangen, so Hildner, aber eine Umsetzung könne nicht von heute auf morgen klappen. Der Verein habe aber die Unterstützung der Ortsverwaltung, er selbst sei dort auch Mitglied.

Von der Erarbeitung nur einer Infotafel an zentraler Stelle auf dem Gelände der Winzergenossenschaft in Neuweier sprach Thomas Goth. Neben einem aktuellen Stadtplan sollten dort unter anderem Restaurants, Hotels und Weinerzeuger (etwa 30 Betriebe) aufgeführt sein mit den jeweiligen Öffnungszeiten. Erstmals müsse aber der Datenbestand aufgenommen werden. Die Kostenseite sei noch völlig offen, so Goth. Man sei auch im Gespräch mit der Leader-Geschäftsstelle, um Fördermittel zu bekommen. Leader ist ein Regionalentwicklungsprogramm, für das es auch EU-Fördergelder gibt. Ebenso ist man im Gespräch mit Verantwortlichen für den Ortenauer Weinpfad. Wie berichtet, wird in Baden-Baden ein neues Beschilderungssystem für Wanderwege erarbeitet.

Besonders auch im Rebland sollen Defizite abgebaut werden. Darüber hatte Johannes Ebert vom Fachgebiet Forst und Natur den Ortschaftsrat im November 2017 unterrichtet. Unter anderem sollen die Erlebbarkeit der Reblagen verbessert und die Region touristisch aufgewertet werden. Es sind demnach unter anderem neue Wegschleifen zu Weinerzeugern und damit neue Wegeverläufe des Ortenauer Weinpfads geplant.

Im Gespräch sei auch die Erarbeitung eines sogenannten Abreißstadtplans, erklärte Thomas Goth weiter, wie ihn viele Städte hätten, die man dann den Touristen an die Hand geben könne. Man sei diesbezüglich auch im Gespräch mit Mathias Trui, bei der Baden-Badener Kur und Tourismus GmbH zuständig für Werbung, Presse und Medien.

