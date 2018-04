Bürgerchor probt für besondere Aufgabe

(co) - Es wird viel gelacht auf der Probebühne des Theaters, wo der Bürgerchor für die Inszenierung von Max Frischs "Biedermann und die Brandstifter" schon einige Male zusammengekommen ist. Die Auserwählten sind mit großem Spaß, aber auch ausgeprägter Lust am Theaterspiel bei der Sache.

Dabei ist der Part des Bürgerchores in dem Stück gar nicht so einfach, wie Regisseur André Rößler erläutert. Seine Bühnenfassung ist so aufgebaut, dass Biedermann als Theaterdirektor gerade selbst im eigenen Haus "Biedermann und die Brandstifter" inszeniert (wir berichteten). Der Bürgerchor fungiert dabei als reiner Sprechchor und ist als Teil der Inszenierung angelegt, verselbstständigt sich mit der Zeit jedoch immer mehr.

André Rößler will zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht alles so festzurren, "ich pfusche selbst noch rum", lacht er freimütig. In der Zusammenarbeit mit Chören hat er ansonsten den Ruf, überaus korrekt und fast schon ein Drillmeister zu sein, hier dagegen "proben wir, nicht geprobt zu haben". Allzu gefestigt darf der Sprechchor gar nicht wirken, da ja Biedermann in dem Stück selbst noch an seiner Inszenierung arbeitet und mit dem Erreichten noch nicht zufrieden ist. Momentan wird an der Aussprache gefeilt, etwa ob bei Schatten das "e" gesprochen oder verschluckt werden soll. So eine Inszenierung in der Inszenierung hat Rößler noch nie auf die Beine gestellt, es bleibt auch für ihn spannend.

Einige Mitwirkende des Bürgerchores haben bereits Erfahrung als Laiendarsteller. Zwei wirkten im "Viehjud Levi" mit wie Elke Beneke. Ihr gefällt es, sich heranzutasten an die Entwicklung des Stückes und dabei immer höhere Stufen zu erklimmen. Angelika Mantar spielt seit Jahren beim Gernsbacher Theater im Kurpark. Sie interessiert sich besonders für Rhythmus, Pausen und Gewichtung der Texte.

Was die Mitwirkenden besonders schätzen, ist der unkomplizierte Umgang mit den Schauspielern, die seien alle ganz locker und einfach nett, sind sich alle einig. Evelyn Unbescheiden empfindet das Zusammensein in den Proben als "voll dynamisch, trotzdem darf jeder mal Fehler machen". Angelika Mantar gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn sie an die erste Kostümprobe denkt: Dass der Bürgerchor im Dress von Feuerwehrmännern auf der Bühne stehen wird, "da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung". Nach ihren bisherigen Erfahrungen im TiK ist Elke Beneke auf den Ablauf im "großen Theater" sehr gespannt. "Wir auch", meint Regisseur Rößler daraufhin nur schmunzelnd.