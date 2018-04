Summend durch die Innenstadt

Von Henning Zorn Baden-Baden - Ein reiner Elektrobus war gestern und am Donnerstag in der Kurstadt unterwegs: Die Verkehrsbetriebe testeten ein Fahrzeug, das sie für die beliebte Rundfahrt-Linie 208 anschaffen wollen. Nicht schlecht staunten zahlreiche Baden-Badener, als ihnen jetzt in der Innenstadt ein kleinerer, knallgrüner Bus mit merkwürdigen Dachaufbauten entgegenkam. Auf dem Leuchtdisplay an der Stirnseite des Busses konnten sie lesen: "Elektrisch durch das Welterbe". Welterbe? Da fragte sich natürlich mancher, ob die Baden-Badener Bewerbung um diesen Unesco-Status vielleicht im Eilverfahren bereits zum Erfolg geführt hat. Nun, ganz so weit ist es noch nicht. Der grüne Bus kam aus Regensburg, deren Altstadt schon lange als Welterbe eingestuft ist. Dort hat man seit knapp einem Jahr fünf reine Elektrobusse der italienischen Firma Rampini im Einsatz. Auch die Baden-Badener Verkehrsbetriebe möchten sich ein solches Gefährt anschaffen, denn Rampini, so Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Oehler, sei der einzige Hersteller, der E-Busse im Midi-Format (14 Sitzplätze) anbiete. Daher war man sehr glücklich, dass die Regensburger Stadtwerke nun für zwei Tage der Kurstadt einen dieser Busse zur Verfügung stellten und mit Tobias Jain auch einen Fahrer mitschickten. Nein, sagte Jain lächelnd auf die Frage, ob er mit dem Bus von Regensburg an die Oos gefahren sei. "Das hätte ein wenig zu lange gedauert." Der Bus hat eine maximale Reichweite von 80 Kilometern und muss dann wieder aufgeladen werden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 65 Stundenkilometer. Daher brachte ein benzingetriebener Transporter das Gefährt nach Baden-Baden zu den Stadtwerken. Dort konnten die Mitglieder des Betriebsausschusses jetzt den E-Bus unter die Lupe nehmen und hatten auch Gelegenheit zu einer kleinen Testfahrt. Tobias Jain berichtete, dass der Bus bei seinen Fahrten in der Regensburger Altstadt nach jeder dritten Runde an einer Spezialladestation "aufgetankt" werde: "Weiter als 45 Prozent lassen wir den Ladestand nicht heruntergehen." Bei der geplanten Verwendung in Baden-Baden auf der innerstädtischen Rundstrecke der Linie 208 sei ein häufigerer Aufladebedarf der Akkus auf dem Dach kein Problem, stellte Martin Zoller von den Verkehrsbetrieben fest. Zwischen den Runden gebe es genügend Pausen, um den Bus an die Steckdose anzuschließen. Fahrer Tobias Jain ist begeistert von seinem Bus. Es habe zwar anfangs einige technische Probleme gegeben, doch nun funktioniere das Elektrogefährt sehr gut. Das summende Fahrgeräusch, so konnte man bei dem Ausflug am Donnerstag feststellen, ist zusammen mit dem Rauschen der Klimaanlage nicht unbedingt erheblich leiser als ein "normaler" Bus. In Baden-Baden wird es besonders darauf ankommen, wie das Stromfahrzeug mit den zahlreichen Steigungen zurechtkommt. Bei seiner kurzen Fahrt durchs Zentrum verbrauchte es zwar nur vier Prozent seiner Ladung, allerdings die Hälfte davon auf den hundert Metern Anstieg vor dem Schlossbergtunnel. Maximal kann der Bus 16 Prozent Gefälle bewältigen. Martin Zoller meint: "Für die Linie 208 reicht das, auf der Wolfsschluchtstrecke könnte es allerdings schwierig werden." Wenn es mit der Förderung klappt, soll der rund 460000Euro teure Elektrobus für die Baden-Badener Verkehrsbetriebe in Kürze bestellt werden, wobei mit einer sechsmonatigen Lieferzeit zu rechnen ist. Helmut Oehler betont: "Wir wollen mit dem E-Bus Erfahrungen sammeln. Das ist ein Pilotprojekt."

