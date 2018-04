Wechsel an der CDU-Fraktionsspitze

Bühl



Begeisterung für spanische Band Bühl (urs) - Für tolle Stimmung sorgten die spanischen Musiker der "Brothers in Band" im Bühler Bürgerhaus. Mit ihrer Tribute-Show "The very Best of Dire Straits" begeisterten sie die rund 300 Zuschauer. Zu hören gab es ein Konzert auf höchstem Niveau (Foto: urs). » Weitersagen (urs) - Für tolle Stimmung sorgten die spanischen Musiker der "Brothers in Band" im Bühler Bürgerhaus. Mit ihrer Tribute-Show "The very Best of Dire Straits" begeisterten sie die rund 300 Zuschauer. Zu hören gab es ein Konzert auf höchstem Niveau (Foto: urs). » - Mehr