Förderverein hat Interesse an Zusammenarbeit

Der Vorsitzende Günter Holzner zeigte sich gegenüber der Idee des Vorsitzenden des Fördervereins "Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland", Klaus Bloedt-Werner, aufgeschlossen, dass Freilichtbühne und Förderverein miteinander kooperieren könnten. "Als Förderverein haben wir großes Interesse an einer Zusammenarbeit", sagte Bloedt-Werner und schlug vor, Musikensembles auf dem Neuweierer Hohenacker etwa für Frühschoppenkonzerte auftreten zu lassen.

Geplant: Vier größere Programmpunkte

Das wäre kurzfristig ohne größeren Aufwand zu bewerkstelligen, meinte Bloedt-Werner. Begleitend hierzu könnten sich bei solchen Musikveranstaltungen die kleineren im Familienverbund betriebenen Weingüter einbringen.

Insgesamt hat die Freilichtbühne ab Mitte Juni vier größere Programmpunkte geplant. Am 24. Juni wird "La Rosée" bei einer Matinee den Programmauftakt bestreiten. Dabei handelt es sich um eine Sängerin namens Martha, die sich mit ihrer markanten Stimme den französischen Chansons verschrieben hat. Begleitet wird sie von einem Instrumentaltrio, das den typisch gelassenen französischen Flair mit Akkordeon, Gitarre und Kontrabass wiedergibt.

Viele Fans aus der Kurstadt erhoffen sich die Verantwortlichen der Freilichtbühne mit dem Auftritt des Musikvereins Lichtental am 15. Juli. Mit dem Auftritt der Königin der Gitarren "Zariza Gitara", einer russisch-deutschen Band aus Dresden, wird am 21. Juli der Zauber temperamentvoller russischer Zigeunerklänge auf dem Hohenacker einziehen. Jazzmusik von leicht bekömmlichen Rhythmen bis hin zu glühenden Beats - für diese musikalische Lesart steht die HM-Big-Band, die am 8. September den Schlussakkord der Freiluftsaison auf dem Hohenacker setzen wird.

Die anwesenden Mitglieder votierten einstimmig für den Haushaltsplan 2018, der den veranschlagten Aufwand und die kalkulierten Erträge für die geplanten Veranstaltungen beinhaltet. Bevor die Versammlung die Vorstandschaft für ihre Arbeit im vergangenen Jahr entlastete, legte der Vorsitzende seinen Rechenschaftsbericht ab. Demnach präsentierte sich die Freilichtbühne bei einer Kooperation mit dem "Freundeskreis Paradies" erstmals über die Grenzen des Reblands hinaus. Bei der öffentlichen Präsentation der Wasserkunstanlage im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe unterstützte die Freilichtbühne logistisch, indem sie Stühle zur Verfügung gestellt hatte.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes monierte ein Mitglied, dass bei Veranstaltungen auf dem Hohenacker die Sicht auf den westlichen Mauerberg durch Baumwuchs getrübt sei. Die Freilichtbühne lebe schließlich von der "einmaligen Naturkulisse", meinte das Mitglied. Der anwesende Ortsvorsteher Ulrich Hildner sagte zu, den Sachverhalt prüfen zu wollen. Außerdem diskutierten die Anwesenden darüber, wie eine mobile Überdachung im Bühnenbereich aussehen könnte.