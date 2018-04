Neuer "Bürgermeister" in Oberbeuern

Rastatt



Großputz in Freibädern Rastatt (sawe) - Die Frühlingssonne lacht mit einer Wonne vom Himmel, als ob es schon Sommer wäre - und in den Freibädern ist kräftig Großputz angesagt. Das Malscher Bad will am 10. Mai öffnen, Durmersheim am 12., Rastatt am 18. und Kuppenheim am 19. Mai (Foto: fuv).