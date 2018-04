"Frauen mit Ecken und Kanten" öffnen Türen

Stuttgart

Besucherandrang zu Ostern Stuttgart (lsw) - Baden-Württembergs Schlösser und Gärten erwarten zu Ostern den ersten großen Besucherandrang des Jahres. "An den Feiertagen und in den Ferien sind die Schlösser, Klöster, Gärten und Burgen im Land gut besucht", teilte das Finanzministerium mit (Foto: dpa).

Baden-Baden

Buchvorstellung und Vernissage Baden-Baden (red) - Elisa Musch Becker und Dieter Becker Salentin sind am Sonntag, 14. Januar, im Café Lumen im Kloster Lichtenthal zu Gast. Das Künstlerpaar lädt zu einer Buchvorstellung und Vernissage ein und will mit den Besuchern ins Gespräch kommen (Foto: av).