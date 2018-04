Neuer "Bürgermeister" in Oberbeuern

Baden-Baden - Es war eine legendäre Jahreshauptversammlung bei der Bürgervereinigung Oberbeuern (BVO), entsprechend fand sich im Bürgerhaus kein freier Platz mehr. Nach 26 Jahren übergab "Bürgermeister" Wolfgang Seitz sein Amt an Claudius Ullrich, dessen Vater und Opa bereits im BVO-Vorstand tätig waren.

Der ausführliche Tätigkeitsbericht von Ulrike Hui zeigte, wie rührig die Bürgervereinigung das ganze Jahr über agiert. Vom närrischen Suppenessen mit musikalischer Umrahmung oder dem Maibaumstellen mit traditionellem Hock über das bestens angenommene erste Oberbeuerner Trachtenfest bis zum Sankt-Martins-Umzug oder dem weihnachtlichen Budenzauber unter der Pergola, bei dem die Kinder Stockbrot backen konnten, war für die Mitglieder und Freunde der Bürgervereinigung viel geboten.

Weiter beteiligte man sich beim Blumenschmuck an den Oberbeuerner Brücken, mit großer Herzlichkeit wurden 148 Senioren in der Vorweihnachtszeit persönlich aufgesucht, was sich als allseits sehr geschätzter Brauch bewährt hat. Die BVO engagierte sich am Lichtentaler Weihnachtsmarkt und, diesmal etwas weniger erfolgreich, beim Vereinsschießen.

Silvia Falk legte in ihrem Kassenbericht eine ausgeglichene Bilanz vor, Wolfgang Walter betonte: "Unser Geld ist bei ihr in besten Händen."

Nach einstimmiger Entlastung des Vorstandes bahnte sich der Wechsel an der Vereinsspitze an. Als designierter Nachfolger des scheidenden Wolfgang Seitz erklärte sich Claudius Ullrich bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Einstimmig gewählt wurde nicht nur er, sondern ebenso die bisherigen Vorstandsmitglieder.

Der neue "Bürgermeister" weiß, dass er kein leichtes Erbe antritt und versprach, die Geschicke des Vereins im Sinn aller weiterzuführen. Als schönes Zeichen der Wertschätzung sah er die Anwesenheit einiger Amtsvorgänger von Seitz an. Als Gründe für seine Übernahme des Vorsitzes nannte er seine enge Verbindung zu der BVO seit Kindertagen, da sein Opa und Vater beide lange Jahre im Vorstand tätig waren, sowie den Erhalt und die Pflege alter Traditionen und des Brauchtums. Die BVO verbinde Menschen, die sich sonst vielleicht nicht kennengelernt hätten, zudem will er den Verein auch neu Zugezogenen näher bringen.

Am kommenden Samstag, 28. April, lädt er ab 16 Uhr alle Oberbeuerner Kinder zum Schmücken des Maibaums ein sowie nach dessen Aufstellung alle Feierfreudigen ab 17 Uhr zum Maihock ins Bürgerhaus. Unter dem Punkt Anträge wurde angeregt, aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Maiersbachsiedlung im kommenden Jahr ein kleines Fest auszurichten.

Zahlreiche Ehrungen standen bei der BVO auf dem Plan. Die bronzene Eule, das Wappentier der BVO, überreichte Wolfgang Seitz für 25-jährige Treue an Stefan Buschert, Axel Haas, Renate Haas, Gabriele Maier, Stephan Maier, Birgitt Mast, Manfred Mast, Martin Seitz, Petra Seitz, Brigitte und Norbert Waldmann sowie Sandra Walther. Die silberne Eule für 35 Jahre ging an Helga Kritzler, Jürgen Kritzler, Bernd Vorbach, Brigitte Vorbach, Gitte Vorbach und Martin Vorbach. Erstmals wurde für 50-jährige Mitgliedschaft die goldene Eule verliehen, und zwar an Walter Bender, Edeltraud Colle, Melitta Hamann, Lisa Herre, Franz Kühne, Tina Kühne, Gisela Maier, Paula Schmidt, Rosemarie Seefels und Gisela Walter. (Zur Ehrung von Wolfgang Seitz siehe gesonderten Bericht.)