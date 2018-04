Nachwuchs stellt sich und sein Können vor Baden-Baden (vgk) - Die Verantwortlichen der Trachtenkapelle des Musikvereins Lichtental hatten am Samstag allen Grund zur Freude. Der Jugendtag der Kapelle im Gemeindehaus St. Bonifatius kann als voller Erfolg gewertet werden. Die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen über das musikalische Angebot und die Instrumentenausbildung des Vereins zu informieren, lockte viele Familien in den Gemeindesaal. (vgk) - Die Verantwortlichen der Trachtenkapelle des Musikvereins Lichtental hatten am Samstag allen Grund zur Freude. Der Jugendtag der Kapelle im Gemeindehaus St. Bonifatius kann als voller Erfolg gewertet werden. Die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen über das musikalische Angebot und die Instrumentenausbildung des Vereins zu informieren, lockte viele Familien in den Gemeindesaal. "Wir wollen", so Christian Riese, seit zwei Jahren Vorsitzender des Musikvereins Lichtental, "Kinder und Jugendliche für die Musik und das Spielen in einem Orchester begeistern". Das Jugendvorspiel organisierten die Jugendleiter Melanie Schmidtke und Torsten Falk. 31 Kinder und Jugendliche musizieren in der Jugendkapelle. Insgesamt kann die Trachten- und Jugendkapelle sich auf 90 aktive Musikerinnen und Musiker stützen. 22 Kinder werden durch ihre musikalische Ausbildung begleitet. Den Anfang an diesem Nachmittag gestaltete ein bestes aufgelegtes Jugendorchester unter der Leitung von Jürgen Ramin. Es durfte sich für die Auswahl der Stücke und deren vortreffliche Präsentation den ersten Applaus abholen. Im Anschluss daran zeigten die Jüngsten des Vereins, was sie schon bei Conny Frei in der musikalischen Früherziehung gelernt haben. In dieser Gruppe werden die Grundlagen musikalischen Verständnisses gelegt. Auch die Jungmusiker der Klarinetten- und Saxofon-Klasse von Sebastian Hermann konnten die Besucher von ihrem Können überzeugen. Estella Chavez präsentierte die Querflötenausbildung. Die Trompeter werden von Susanne Keil und Florian Maier unterrichtet. Ein gewichtiges Instrument, nicht nur im Wortsinn, ist die Tuba, sie wird von Noah Schumacher erlernt, unterrichtet von Bernhard Falk. Das nächste Mal ist die Jugendkapelle beim Muttertagskonzert des Musikvereins im Hof des Klosters Lichtenthal zu hören.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben