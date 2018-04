Das Wasser funkelt schon in der Sonne





Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Es ist 50 Meter lang und 15 breit. Frisch eingefülltes Wasser funkelt in der Sonne. Bei 28Grad Außentemperatur möchte man am liebsten reinspringen ins große Becken des Bertholdbads. Noch ist es nicht geöffnet, auch die anderen drei Baden-Badener Bäder nicht. Aber nicht mehr lange. Denn die Vorbereitungen für die neue Saison sind weitgehend abgeschlossen, berichtet Thomas Müller, Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke Baden-Baden, im BT-Gespräch. Dazu gehören wie jedes Jahr in den vier Bädern - Berthold-, Hardbergbad, Schwimmbad in Steinbach und Strandbad in Sandweier, allerdings ohne die Beckenarbeiten - die Grundreinigung der Becken, der Toiletten, Duschen, Umkleidekabinen und Spinde sowie die Ausbesserung an den Fliesen. Außerdem werden Geländer und Sockel der Beckenumgänge gestrichen, die Becken mit Wasser gefüllt, die Grünanlagen gepflegt sowie die Bäume durchgesehen und Totholz entfernt. Eine Routinearbeit ist die Erneuerung des Sandes in den Sandkästen. Nicht zu vergessen, erklärt der Bäderchef weiter, die Überprüfung der Spielgeräte und der Schwimmdesinfektionsanlagen. Allein das tagsüber stattfindende Befüllen des erst Ende März geleerten Beckens im Bertholdbad mit Wasser dauert zwei Tage, so Müller. Während des Gesprächs mit ihm zieht in aller Ruhe ein kleines, motorisiertes Ungeheuer mit einem langen Schlauch seine Bahnen. Es ist ein sogenannter Beckenwassersauger, der, wenn das Bad dann eröffnet ist, immer über Nacht laufen wird. Das Gerät, erklärt Thomas Müller, entferne die auf den Beckenboden gesunkenen Blätter, Haare und Steine. 80 Tonnen neuer Sand fürs Strandbad Im Strandbad Sandweier sind laut Müller etwa 80 Tonnen Sand neu verteilt worden. Hier sind auch jedes Jahr noch Bojen anzubringen und die Wassertiefe abzugehen. Denn der abgegrenzte Schwimmbereich darf nur eine Tiefe von bis zu fünf Metern haben. Und der Nichtschwimmerbereich bekomme eine Trennleine. Die Wassertiefe beträgt hier 1,20Meter. Im Hardbergbad und im Steinbacher Badetempel werden nun auch die Solaranlagen in Betrieb genommen. Im Bad in der Weststadt musste ein Mess- und Regelgerät des Kinderplanschbeckens erneuert werden, im Rebland-Bad waren Arbeiten an den Badewasseraufbereitungsanlagen nötig. Bei zwei Sandfiltern mussten die Filterkerzen und der Filtersand ausgetauscht werden. Dabei handelte es sich immerhin um 15Tonnen. Zudem hat das große Becken einen neuen Anstrich erhalten. Rund 200000 Besucher zählen die Baden-Badener Bäder jährlich im Durchschnitt, allein 30000 bis 40000 pilgern ins direkt an der Oos gelegene Bertholdbad. 30 Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste. Zum Thema

