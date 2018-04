Seeräuber-Ehrungen in Hülle und Fülle

Sinzheim - Zahlreiche Ehrungen vieljähriger Mitglieder haben im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Kartunger Narrenclubs (KNC) am Sonntagabend in Sinzheim gestanden.

Folgende Personen erhielten für eine verdienstvolle 33-jährige aktive Mitgliedschaft die Ehrung "Goldener Seeräuber": Helga Droll, Dietmar Walter, Martin Edling, Peter Urnauer und Enoch Lemcke. Ebenso wurde der seit 1995 amtierende Präsident des KNC, Hansjörg Peter, mit dem "Goldenen Seeräuber" gewürdigt.

Seit 33 Jahren gehören Eugen Schlindwein, Reinhold Ahl, Bruno Boos und Anna Huck dem Narrenclub als fördernde Mitglieder an. Hierfür wurden sie mit dem "Silbernen Seeräuber" ausgezeichnet. Ebenfalls den "Silbernen Seeräuber" gab es für 22 Jahre aktives Engagement für Ingrid Peter, Sabine Meier, Lisa Kamm, Katharina Meier, Sabrina Zeitvogel, Sabine Boos und Marion Schmitz.

Die bronzene Seeräuber-Auszeichnung erhielten: Gabriel Schlindwein, Volker Graf, Alfred Diebold, Rolf Dinger und Sabine Boos. Sie gehören dem KNC seit 22 Jahren als passive Mitglieder an.

Elf Jahre aktive Mitgliedschaft verschaffte folgenden Personen die Ehrung mit dem "Bronzenen Seeräuber": Jessica Braun, Daniela Hinz, Jürgen Hinz, Susanne Vogelsang, Anna Maier, Raffaela Jung, Lesly Vogel, Corina Hesse, Gerrit Schlindwein, Christoph Ulmann und Florian Deibel. Die Ehrungen mit Präsent und Orden überreichte der Präsident sowie das Prinzenpaar Prinzessin Céline und Prinz Roman.

Vor den Ehrungen hatten Vorstandsmitglieder über die zahlreichen Aktionen im Laufe des vergangenen Jahres berichtet. So informierte Schriftführerin Jutta Boos über die Großveranstaltungen des KNC, wie etwa zwei ausverkaufte Prunksitzungen in der Fremersberghalle. Boos nannte einen Rekord mit mehr als 5000 Besucher bei dem Fasnachtsumzug der vergangenen Kampagne. Auch hatte sich der KNC mit vielen Aktiven beim Kartunger Straßenfest beteiligt. Derzeit verfügt der KNC über mehr als 530 Mitglieder, von denen 346 Personen in den verschiedenen Fastnachtsgruppen aktiv sind.

Eine Übersicht über die finanziellen Verhältnisse des Fastnachtvereins verschaffte Schatzmeister Harald Walter den Anwesenden. Seinen Ausführungen zufolge stellten die Großveranstaltungen sowie der Erlös aus dem Verkauf des Narrenblättls wichtige finanzielle Säulen dar. Kassenprüfer Daniel Müller bescheinigte dem Kassierer daraufhin eine einwandfreie Kassenführung.

Die Entlastung des Vorstands übernahm KNC-Ehrenpräsident Rolf Peter. Er dankte dem Vorstandsteam für die "hervorragende Jugendarbeit", die jungen Leute würden einen erheblichen Beitrag in den aktiven KNC-Gruppen leisten. Auch lobte er die Tatkraft der Aktiven, um die Fastnachtsveranstaltungen zu organisieren. Der KNC mit seinen Großveranstaltungen sei ein Leuchtturm in Mittelbaden, sagte Peter.