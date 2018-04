Skulpturen aus Beton entstehen Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Beton - es kommt darauf an, was man daraus macht", heißt ein gängiger Slogan über den Werkstoff. Während auf dem Leopoldsplatz in großem Maßstab mit dem Material gearbeitet wird, ist Beton auch in der 13. Folge der Sommerakademie auf dem Florentinerberg in dieser Woche das Thema. "Modellieren mit Faserzement" benennt Professor Karl Manfred Rennertz die Aufgabe. 13 Studierende der Hochschule Detmold haben sich zur Teilnahme entschlossen. Im Laufe der Akademiezeiträume haben sich feste Strukturen gebildet, die helfen, die knappe Zeit effizient zu nutzen. Neben dem Schaffens- und Experimentier-Prozess, der Beton zur Gestaltung kleiner Skulpturen für den Garten einsetzt, begleitet ein reichhaltiges Kulturprogramm die Tage im "sonnigen Süden". Das begann traditionell am Samstag im Vitra Design Museum in Weil am Rhein, auch ein Besuch im Tinguely-Museum in Basel stand auf dem Programm. Zur Erkundung der historischen Jugendstil-Architektur im Kontext eines Kurorts im 19. Jahrhundert bot Baden-Baden reiches Anschauungsmaterial vor Ort, besonders für Studierende der Stadtplanung. Aus Erfahrung früherer Jahre hatten sich die Gäste beim Start der Arbeiten am Florentinerberg wetterfest eingemummt; doch kaum war mit vereinten Kräften ein Zeltdach über den Arbeitsbereich im Grünen gespannt worden, strahlte die Sonne. Eingedenk der Wetterkapriolen, die man dem Monat April zuschreibt, hält man jedoch den Platz weiterhin bedeckt. Inzwischen packten die Aktiven ihre halbfertigen Arbeiten aus dem mitgeführten Anhänger aus: Silberne "Gerippe", teilweise mit Styropor-Würfeln stabilisiert, umrissen schon mal das Vorhaben des Einzelnen. Bis zum Freitag, wenn sich um 15 Uhr Oberbürgermeisterin Margret Mergen vom Ergebnis der Akademie überzeugen will, wird jedes Drahtgestell noch eine Metamorphose zur Gartenskulptur durchlaufen, um als Beton-Kopf oder -Gefäß erkannt zu werden. Nebenbei wird wie jedes Jahr mit der Firma Kronimus in Iffezheim ein weiteres Projekt als Experiment realisiert. Diesmal sind die bunten Glaselemente nicht als dekorative Bausteine geplant, sondern werden in Platten von Bistro- oder Gartentischchen eingelassen. Die passgenauen Gestelle wurden in der Hochschule bereits angefertigt, und der besonders leistungsstarke Flüssigbeton soll rechtzeitig trocknen. Wie verlautete, würden sich die Studierenden und Professor Rennertz über interessierte Besucher am Florentinerberg freuen, und ganz besonders, wenn die hergestellten Objekte von Liebhabern käuflich erworben würden, um die Kosten des Projekts der Sommerakademie mitzutragen.

