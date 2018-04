120 Jugendliche und Kinder engagieren sich

In seinem Jahresbericht über die umfangreichen Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr des Stadtkreises erläuterte er die einzelnen Begebenheiten. So beträgt der derzeitige Mitgliederbestand 120 Jugendliche und Kinder: 94 sind in zehn Jugendgruppen aktiv, 26 in zwei Kindergruppen. Neben der Teilnahme unter anderem am "Kunterbunten Kinderspaß", am Blaulichttag und am Berufsfeuerwehrtag wurden auch feuerwehrspezifische Veranstaltungen nach gründlicher Ausbildung durchgeführt wie die Abnahme der Jugendflamme 1 und 2. Besondere Höhepunkte waren die sportlichen Ereignisse, Ausflüge und Besichtigungen. Abschließend stellte Mayer eine Statistik vor, welche die Entwicklung des Mitgliederstandes der gesamten Jugendwehr zeigte. Daraus ging hervor, dass in den vergangenen Jahren die Kurve leicht nach unten zeigt. Deshalb bat er die Anwesenden verstärkt Werbung in den Schulen, der Öffentlichkeit und im Bekanntenkreis zu machen. Der heutige Nachwuchs gewährleistet die Einsatzmannschaft in den nächsten Jahren.

Ausführlich und mit Bildern dokumentiert, berichtete der Stadtkreisjugendsprecher Björn Hintzen über die Jugendarbeit des vergangenen Jahres. Humorvolle Worte kommentierten die einzelnen Begebenheiten. Anschließend berichteten die einzelnen Abteilungsjugendsprecher über die Tätigkeiten innerhalb der jeweiligen Abteilung. Der Jugendwart dankte den Akteuren für ihre Arbeit.

Es folgte der Kassenbericht von Alexander Bleich. Er berichtete über die Ein- und Ausgaben, auch bildlich dargestellt. Die beiden Prüfer Tizian Frank und Adrian Bleich bescheinigten ihm eine einwandfreie und nachprüfbare Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Auch der anschließende Kassenhaushalt für das Jahr 2018 erhielt die Zustimmung der Versammlung.

Anschließend galt es, den Stadtkreisjugendwart zu wählen. Einziger Kandidat war der bisherige Amtsinhaber Tobias Mayer. In geheimer Wahl wurde er für die weitere Periode wiedergewählt. Zu den beiden Stellvertretern wählten die Mitglieder mit großer Mehrheit Katharina Welser und Adrian Bleich von der Abteilung Oos. Zu den beiden Kassenprüfern wurden per Handzeichen Tizian Frank und Adrian Bleich, ebenfalls von der Abteilung Oos, bestimmt. Für die Kasse wurde kein Verwalter gefunden. Der bisherige Kassenverwalter Alexander Bleich stand nicht mehr zur Wahl. Dies soll in einer Ausschusssitzung weiter beraten werden, denn dieses Amt kann nur ein Erwachsener, wenn möglich mit Bankerfahrung ausführen. Während die Auszählung der Wahlstimmen erfolgte, wurde ein Video von der Abnahme der Jugendflamme 1 in Steinbach im Jahr 2017 gezeigt.

In seinen Grußworten dankte Stadtkommandant Martin Buschert den Jugendlichen für die geleisteten Tätigkeiten. Er überbrachte auch die Gruß- und Dankesworte der Stadtverwaltung. Er wies nochmals auf die Wichtigkeit der Jugendwehr hin, denn nur der Nachwuchs innerhalb einer Organisation sichert deren Fortbestand. Sein Dank galt besonders den Jugendleitern und deren Helfern. Mit Hinweisen auf bevorstehende Ereignisse und der Aufforderung, sich bei den Wettkämpfen der Jugendflamme zu beteiligen, schloss Tobias Mayer die Versammlung.