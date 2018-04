Wachdienst-Thema am Badesee bleibt brisant

Von Ludwig Huber Baden-Baden - Wahlen und Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Baden-Baden auf dem Programm. Neues Gesicht im Vorstand ist Alexander Reiß als zweiter Vorsitzender. Seines Amtes als erster Vorsitzender weiter walten kann nach einem einstimmigen Ergebnis bei nur einer Enthaltung Simon Gerstner. Gerstners Jahresbericht zeigte günstige Perspektiven auf, hatte aber auch Negatives zum Gegenstand. "So hat unser Verein 2017 zum ersten Mal am Badestrand in Sandweier keinen Wachdienst versehen, und auch der aktuelle Kalender sieht allenfalls subsidiäre Leistungen für den städtischen Wachdienst vor", sagte der Vorsitzende. Ob man hier wieder zu Regelungen in eigener Regie - danach wurde aus der Mitte der Versammlung auch gefragt - wird kommen können, stehe derzeit noch in den Sternen. Sicher hingegen sei auch aufgrund sehr solider Vereinsfinanzen die Beschaffung eines Erste-Hilfe-Rucksacks samt Defibrillator und Sauerstoffflasche. Simon Gerstner: "Über dafür gut ausgebildete A- und B-Sanitäter verfügen wir." Die Entwicklung der Mitgliederzahlen der DLRG-Ortsgruppe Baden-Baden befinde sich im Aufwind, "wie die Mitgliederstruktur überhaupt eine gesunde Mischung aufzeigt", bei einer Gesamtzahl von immerhin fast 400. Allein 2017 hätten 22 Neumitglieder gewonnen werden können. Vor den Wahlen konnten die persönliche anwesenden Mitglieder Marion Hillert und Sandra Jülg für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Die Urkunde über 40 Jahre Mitgliedschaft für Hagen Schottmüller wird der wiedergewählte Vorsitzende in den nächsten Tagen persönlich überbringen. Die Wahlleitung oblag Vanessa Rodenfels vom Bezirksverband Mittelbaden. Das Wahlergebnis war einerseits von Kontinuität und andererseits auch von neuem Elan gekennzeichnet. Den Posten des zweiten Vorsitzenden hatte zuvor Andreas Feuerer über viele Jahre ausgeübt und war dafür auch von seinen Vorstandskollegen mit einem Präsentkorb bedacht worden. Weitere Aufgaben wurden besetzt mit Mayra Boos als Jugendleiterin sowie Tanja Frank und Gregor Gaa, die künftig für die Prüfung der Kasse verantwortlich zeichnen. Schatzmeisterin bleibt per einstimmigem Votum Daniela Huber. Als Schrift- und Geschäftsführer wurde nach geheimer Wahl mit überwältigenden 20Ja-Stimmen Mark Hillert bestätigt. Zu Delegierten für den im Jahr 2019 angesetzten Bezirkstag wurden Alexander Reiß, Mark Hillert, Marion Hillert, Adrian Kloß, Gregor Gaa und Andreas Feuerer von der Versammlung gewählt. Unter Sonstiges klang in den Diskussionsbeiträgen immer wieder die Sorge durch, "dass das Wachdienst-Thema am Badesee Sandweier brisant bleibt", wie es ein Diskussionsteilnehmer formulierte. Mit diesem Anliegen, "es ist auch meines", schloss Simon Gerstner die insgesamt harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben