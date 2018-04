Waldhorn-Pächterin erhebt Parkgebühren Baden-Baden (nie) - Auf dem Areal des ehemaligen Hotel-Restaurants Waldhorn in Oberbeuern tut sich seit Jahren nichts. Einige Anwohner hatten es sich daher nach BT-Informationen zur Gewohnheit gemacht, auf dem Parkplatz des leerstehenden Gebäudes ihre Autos abzustellen. Doch im März fanden sich plötzlich kleine Zettel an den Windschutzscheiben ihrer Wagen mit dem Hinweis: "Sie können hier nur parken, indem sie 42Euro im Monat bezahlen." Es seien die Kennzeichen registriert worden, und bei nochmaligem dortigen Parken werde Strafanzeige erstattet, heiß es. (nie) - Auf dem Areal des ehemaligen Hotel-Restaurants Waldhorn in Oberbeuern tut sich seit Jahren nichts. Einige Anwohner hatten es sich daher nach BT-Informationen zur Gewohnheit gemacht, auf dem Parkplatz des leerstehenden Gebäudes ihre Autos abzustellen. Doch im März fanden sich plötzlich kleine Zettel an den Windschutzscheiben ihrer Wagen mit dem Hinweis: "Sie können hier nur parken, indem sie 42Euro im Monat bezahlen." Es seien die Kennzeichen registriert worden, und bei nochmaligem dortigen Parken werde Strafanzeige erstattet, heiß es. Auf Nachfrage bestätigte der Verfasser der Zettelchen, dass er im Namen der Pächterin handle. Seit 2009 steht das Gasthaus, in dem jahrelang gehobene Gastronomie untergebracht war, leer. 2013 hat es laut Informationen von BT-Lesern eine Russin erworben. Diese Angaben zum Besitzer wollte die Stadtpressestelle nicht bestätigen. Nur so viel: Mit dem Grundstück könne der Besitzer machen, was er wolle, egal ob absperren, vermieten oder unberechtigte Parker anzeigen. Laut Pressestelle liegt für das Vorhaben aus dem Jahr 2015 ein positiver Bauvorbescheid vor, getan habe sich seither aber nichts. In den vergangenen zwei Jahren habe es wohl immer mal wieder Ideen gegeben, eine Baugenehmigung sei aber nie erteilt worden. Zum Eigentümer bestehe zudem derzeit kein Kontakt.

