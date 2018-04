Gute Noten für Innenstadt-Mensa

Baden-Baden - Die Realschule war Ziel des Arbeitskreises "Barrierefreies Baden-Baden". Dazu eingeladen hatte die kommunale Behindertenbeauftragte Beate Wirth. Es war der zwischenzeitlich 13. Rundgang des Arbeitskreises. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kurstadt auf seine tatsächliche Barrierefreiheit zu überprüfen.

Eine große Gruppe, darunter auch Menschen mit Handicap, machte sich auf den Weg, die Schule auf Hindernisse zu überprüfen. Begleitet wurde die Gruppe von Frank Weiler, dem Schulleiter, Björn Käckell, Leiter des Fachgebiets Gebäudemanagement, und Monika Probst vom Fachgebiet Schule und Sport.

Wertvolle Tipps kamen von Hans Kühn, dem Leiter der Bezirksgruppe Mittelbaden im Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden, sowie von der 22-jährigen Melissa Kabbeck, sie ist auf den Rollstuhl angewiesen, und ihrer Mutter Maria.

Ein erster Anlaufpunkt war für die Rundgangteilnehmer die Innenstadt-Mensa. Sie wird von den Schülern der umliegenden Schulen genutzt. Das relativ neue Gebäude ist schon barrierefrei konzipiert. Das Innere ist ebenerdig und gut über die für Rollstuhlfahrer befahrbare Rampe zu erreichen. Es gibt eine Behindertentoilette, zudem sind die Tische gut unterfahrbar. Die 22-Jährige zeigte sich begeistert von der Ausstattung der Mensa. "Wunderschön, ich habe keine Verbesserungsvorschläge", lautete ihre Aussage. Auch die Vertreter des Blindenvereins hatten nichts an der Konzeption auszusetzen.

Zurzeit hat die Realschule keine Inklusions-Schüler, führte der Schulleiter aus. Mögliche Umbaukosten würden durch das Land getragen, informierte Probst. Oftmals handelt es sich dabei nur um Kleinigkeiten, mit deren Veränderung man aber eine große Wirkung erzielen kann, legte Wirth dar. So ist zum Beispiel von außen nicht erkennbar, dass die linke Tür des Schuleingangs nach dem Öffnen geöffnet bleibt für einen ungehinderten Zugang in das Gebäude. Insgesamt zeigte sich die Behindertenbeauftragte zufrieden mit dem baulichen Zustand des Gebäudes. "Es ist nicht perfekt, aber die Schule versucht, mit dem, was vorhanden ist, das Beste daraus zu machen", so Wirth.

Zu großen Barrieren werden im Inneren jedoch die Treppen. "Bei der Realschule handelt es sich um ein älteres Gebäude, das keine Fläche hat, um einen Lift nachzurüsten", gab Probst Auskunft. Menschen mit Hörproblemen bietet die Schule jedoch schon mit Akustikdecken ausgestattete Klassenzimmer. Diese regeln den Geräuschpegel merklich nach unten und reduzieren den Hall. Die restlichen Schulräumlichkeiten sollen in Kürze nachgerüstet werden, so der Schulleiter. Wichtig sind durchgängige Treppengeländer, kontrastreich abgesetzte Stufen und matte Bodenoberflächen, regte Kühn an. Im Bereich der Kunsthalle wurde diese Anmerkung bereits beherzigt. Dort fing ein Treppengeländer erst bei der fünften Stufe an. "Dies wurde bereits revidiert, jetzt ist das Geländer dort durchgängig", freute sich die Behindertenbeauftragte.

Das bei den Besichtigungen erstellte Protokoll dient den Verantwortlichen als Beratungs- und Planungsgrundlage. Was leicht zu verwirklichen ist, wird auch schnell umgesetzt, legte Käckell dar. Nach dem Ende des Rundgangs schaute sich die Gruppe auf dem Bertholdsplatz um. Die Ecke Weinbergstraße war dabei von besonderem Interesse für die Arbeitskreismitglieder.