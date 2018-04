Neues "Wiesenhaus": Ja zu Variante zwei

Von Christa Hoffmann Sinzheim - Eine weitere große Investition steht in Sinzheim auf dem Programm: der Neubau des "Wiesenhauses" des Kartunger Kindergartens "Sommerau". Geschätzte Kosten: rund 1,15 Millionen Euro - ohne die Abbruchkosten des alten Gebäudes, die Kosten für den Kauf zweier Nachbargrundstücke und die Möblierung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat der Architekt Georg Metzinger aus Bühl dem Gemeinderat zwei Vorentwürfe mitgebracht, der zweite fand die Zustimmung des Gremiums. Seit längerem ist bekannt, dass sich das "Wiesenhaus" in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet. Es soll nun, nach Fertigstellung des Neubaus, der für die geplanten drei Gruppen rund 420 bis 480Quadratmeter Fläche benötigt, abgerissen werden. Architekt Metzingers erster Entwurf zeigt drei Einzelgebäude mit Dächern dazwischen. Eines der Einzelgebäude verfügt über ein zweites Stockwerk mit Aufzug. Die zweite Variante, ebenfalls mit Aufzug, ist weitgehend zweistöckig und verfügt hinterm Haus über eine großflächige Überdachung. Unter anderem müssen in solchen Einrichtungen ein Ess- und ein Schlafzimmer, Toiletten und ein Wickelraum, ein Bewegungs- und Mehrzweckraum, ein Besprechungszimmer, der Personalbereich und eine Ausgabeküche untergebracht werden. Bei beiden Entwürfen hat der Planer etwa 15bis 18 Stellplätze vorgesehen. Ursprünglich hatte die Absicht bestanden, nur eine zweigruppige Krippe zu bauen. Dementsprechend sind auch die Mittel im Haushalt 2017/2018 angemeldet worden. Nach den neuesten Kindergartenzahlen, so die Verwaltung in ihrer Vorlage, sei jedoch eine dreigruppige Anlage erforderlich. Bürgermeister Erik Ernst erklärte, dass man nun die Fläche "ausreizen" wolle, da es mittelfristig weiteren Bedarf gebe. So habe man einen "Puffer für die Zukunft". Ratsmitglied Martina Hurst (CDU) war sehr froh darüber, dass nun mit drei Gruppen geplant werde. Sie halte das für "dringend" erforderlich. Es gebe keine freien Kapazitäten mehr. Sie sprach sich für die Variante zwei aus, da sie eine klarere Struktur habe, wollte aber hierzu die Einschätzung der Erzieherinnen wissen. Die für den Bereich Kindergärten zuständige stellvertretende Hauptamtsleiterin Annemarie Huck berichtete, dass mit der Leiterin des Kindergartens über die Anforderungen gesprochen worden sei. Die zweite Lösung mit der großen überdachten Außenfläche sei sehr gut angekommen. Auf eine Frage von Kurt Rohner (FDP) antwortete Bauamtsleiter Richard Hörth, dass 700000 Euro im Etat für die zweigruppige Einrichtung eingeplant gewesen seien. Und warum gebe es so viele Stellplätze, wollte der liberale Kommunalpolitiker weiter wissen. So viele müsse man nicht umsetzten, erklärte der Architekt auf. Er habe aber zeigen wollen, wie viele möglich seien. Der Bauamtsleiter ergänzte, dass die zwölf Mitarbeiterinnen des Kindergartens bereits jetzt über Parkplatzprobleme klagten. Bürgermeister Ernst sagte, dass hier eine Verbesserung angestrebt werde. Gabriel Schlindwein sprach sich dafür aus, die Stellplätze zu schaffen, wenn man Platz habe. Simon Huck (SPD) konnte sich für beide Entwürfe erwärmen. Von Agnes Lemcke (Grüne) kamen auch Bedenken bezüglich einer ausreichenden Absprache mit den Erzieherinnen und favorisierte vorbehaltlich dessen die zweite 'Variante. Wenn jetzt Änderungswünsche eingingen, "können wir noch reagieren", versprach der Bürgermeister. Norbert Ernst (Freie Wähler) verwies auf rückläufige Kinderzahlen in Kartung und verwies unter anderem auf den Zuwachs im Zentrum und einen dort notwendigen Neubau. Der Bürgermeister verwies diesbezüglich auf den Rat, der beschlossen habe, Prioritäten zu setzen und sich für Kartung entschieden habe. Natürlich werde man auch den Hauptort weiterentwickeln, spätestens, "wenn der Altbau abgerissen werden muss". Die weitere Planung für Variante zwei, die der Architekt nun ausarbeitet, wird voraussichtlich Mitte Mai im Rat vorgestellt. Im Herbst könnte die Ausschreibung folgen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Sinzheim

St.-Vinzenz-Areal: Bürger informiert Sinzheim (cn) - Die Bürger bei dem Planungsprozess zur künftigen Gestaltung des St.-Vinzenz-Areals mitnehmen: Das hatte sich die Gemeinde Sinzheim bei einer Informationsveranstaltung im Bürgersaal am Montagabend vorgenommen und eine Diskussion angestoßen (Foto: Nickweiler). . » Weitersagen (cn) - Die Bürger bei dem Planungsprozess zur künftigen Gestaltung des St.-Vinzenz-Areals mitnehmen: Das hatte sich die Gemeinde Sinzheim bei einer Informationsveranstaltung im Bürgersaal am Montagabend vorgenommen und eine Diskussion angestoßen (Foto: Nickweiler). . » - Mehr