Bürgervereinigung Mittelstadt ist Geschichte

Baden-Baden - Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde dieser Tage eine Bürgervereinigung (BV) sinnbildlich zu Grabe getragen, die einst mit ihren Veranstaltungen Hunderte von Besuchern aus der ganzen Region anzog. Die Bürgervereinigung Mittelstadt hat sich mangels Interesse aufgelöst.

Am zweiten März 1950 gegründet, war es anfangs eine Zweckgemeinschaft aus Handwerkern, Bäckern oder Metzgern aus der Stefanienstraße und den angrenzenden Nebenstraßen, um sich gegenseitig zu unterstützen.

Die 34 Gründungsmitglieder dachten schon früh an ihre Sprösslinge, denen sie mit ihren Veranstaltungen eine Heimat bieten wollten. Legendär sind die von der Bürgervereinigung für die gesamte Stadt organisierten Kinderfrühlingsfeste. Tagelang wurden im Vorfeld des prächtigen Umzugs Papierrosen gebastelt und Leiterwagen, Fahrräder oder Roller geschmückt.

Manfred Preuss baute eigens ein fantastisches "Frühlingsschiff Baden-Baden" mit kleinen Gondeln, in denen Kinder verschiedener Nationalitäten Platz fanden. Bei dem spektakulären und enorm farbenprächtigen Zug durch die Allee stand die ganze Stadt Spalier, viele Kinder kamen verkleidet als Märchenfiguren und schwenkten glücklich ihre mit bunten Bändern verzierten Brezelstecken.

Auch der Marsch der Küblergarde durch die Innenstadt geht auf eine Initiative der BV Mittelstadt zurück. Da es an finanziellen Mitteln für Musikinstrumente fehlte, schlugen die Teilnehmer Topfdeckel aneinander und sorgten so für einen Höllenlärm, was besonders der Jugend viel Spaß brachte. In der früheren Molkenkur wurden unzählige Feste gefeiert, die allen Besuchern offen standen, bei Theaterspiel und Gedichtvorträgen der Kinder, darunter das dreitägige Sommerfest.

Im ehemaligen Gasthaus "Krokodil" in der heutigen Fußgängerzone wurden ausgelassene Dreikönigsfeiern anberaumt - unter Mitwirkung von Schauspielern des Theaters -, die zuerst im Bénazetsaal stattfanden, doch der wurde dann zu teuer. Seit den 60er Jahren engagierten sich die Mittelstädtler im "Krokodil" fröhlich in der regionalen Fastnacht mit Tanz und glänzenden Büttenrednern aus eigenen Reihen. Markus Faller sorgte für die zünftige Musik dazu. Von diesen Abenden wird heute noch gesprochen, ebenso wie von den stets überfüllten Discoabenden.

Im früheren Hahnhof organisierte "Vergnügungsminister" Helmut Vogt die tollsten Feste, bei denen unter anderem zum Geigenspiel ausgelassen im Pool getanzt wurde.

Die wohl größte Leistung der BV Mittelstadt, was den engagierten Einsatz und das Miteinander im Verein anbelangt, waren die grandiosen, dreitägigen Feste auf dem Merkur-Parkplatz. "An Pfingsten bleibt die Küche kalt, da gehen wir zum Merkurwald", lautete ein gängiger Spruch aus damaliger Zeit. Rund 1000 Gäste zählte die BV Mittelstadt - pro Tag, wohlgemerkt. Da wurden die Busse umgestellt auf Shuttle-Service, Autos standen bis vor zum Friedhof, und es gab kein Durchkommen mehr. Alle zwei Jahre wurde dieses Fest durchgeführt, insgesamt rund 15 Mal, bis es 1996 wegen des Mangels an Helfern eingestellt werden musste.

Zu ihren Hochzeiten gehörten der Bürgervereinigung Mittelstadt bis zu 500 Mitglieder an, am Ende waren es noch 100. Das Oktoberfest in der Stefanienstraße fand ebenfalls im Vorjahr zum letzten Mal statt.

Der harte Kern wird sich nicht aus den Augen verlieren, aber die Bürgervereinigung Mittelstadt ist nun Geschichte.