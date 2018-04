Millionenklage abgewiesen

Baden-Baden - Die Millionenklage des Internetanbieters Telsakom gegen die Stadt Baden-Baden ist gestern vor dem Landgericht abgewiesen worden. Ob der jahrelange Streit damit endgültig beendet ist, ist allerdings nicht sicher.

Noch ist nicht bekannt, ob gegen das Urteil in dem Schadenersatzprozess Revision eingelegt werden soll: Gestern Nachmittag war weder das in Sachbachwalden ansässige Unternehmen noch die von ihm beauftragte Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei zu einer Stellungnahme über den für sie negativen Ausgang des Prozesses erreichbar.

Die Firma Telsakom hatte von der Stadt Baden-Baden den Betrag von über 2,3Millionen Euro eingeklagt, da sich die Stadt nach ihrer Auffassung nicht an die Vereinbarung über den Breitband-Ausbau durch das Internet-Unternehmen in Geroldsau und Lichtental gehalten habe (wir berichteten). Ab Sommer 2012 waren zwischen Stadtwerken und Telsakom Gespräche über dieses Projekt gelaufen. Mitte Dezember 2012 war es zum Abschluss eines Kooperationsvertrages gekommen. Wenige Wochen später und nachdem bereits mit der Verlegung der Glasfaserrohre begonnen worden war, zeigte die Telekom Interesse an einem Engagement in Lichtental und Geroldsau. Die Stadtwerke schwenkten um, und der damalige Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Pahl verkündete Telsakom-Chef Helmut Giger das Ende ihrer Beziehung. Die Folge war eine Schadenersatzklage - und zwar nicht nur in Höhe der bis dahin entstandenen Aufwendungen von rund 30 000 Euro, sondern im Gesamtvolumen der Baumaßnahme von mehr als zwei Millionen Euro.

Noch vor einem Jahr sah es danach aus, dass das Unternehmen damit zumindest teilweise Erfolg haben könnte, da von Richter Kay-Steffen Kieser ein Vergleich in den Raum gestellt wurde. Nach Durchführung der Beweisaufnahme und der Vernehmung mehrerer Zeugen stellte sich die Rechtslage allerdings anders dar. Kieser machte bei der Urteilsverkündigung deutlich, dass der Vertrag die Stadtwerke lediglich zu Vertragsverhandlungen verpflichtet habe. Entsprechende Gespräche habe es gegeben. Der Vertrag habe nicht die Pflicht enthalten, die "Netzbetreibung" an Telsakom zu vergeben, da wesentliche Verhandlungspunkte wie Vertragsdauer und Preise nicht abschließend geklärt waren. Telsakom habe daher nicht darauf vertrauen können, dass es zu einem endgültigen Vertragsabschluss kommen werde. Für die Kündigung im März 2013 gab es nach den Ausführungen des Richters einen triftigen Grund, nachdem die Telekom die Investitionen selbst trägt.