Mehr als nur Schwimmen

Baden-Baden - Bevor das Strandbad Sandweier am 1.Mai wieder seine Pforten öffnet, steht für die Pächterin Angelika Büchel noch etwas Arbeit an. Doch sie freut sich riesig auf die neue Saison, da sich mit vielen Besuchern über die Jahre freundschaftliche Bande entwickelt haben.

"Am letzten Badetag im September verabschieden sich hier die meisten mit Handschlag, etliche kommen mit Blumen, Pralinen oder einem guten Tropfen, und es gibt auch Tränen", erzählt Büchel, die gerade diese Herzlichkeit ganz besonders schätzt. Viele bleiben morgens auf ein Schwätzchen bei ihr stehen, erzählen von Vortagserlebnissen sowie ihren kleinen oder großen Nöten, und es wird auch viel gelacht. Es gibt auch etliche auswärtige Badegäste, selbst aus dem Stuttgarter oder Heilbronner Raum. "Die rufen morgens an und erkundigen sich nach dem Wetter hier", erzählt Büchel, die ihren Arbeitsplatz inmitten der Natur sehr liebt und ihren vor 14 Jahren vollzogenen Wechsel nie bereut hat.

In Spitzenzeiten an den Wochenenden betreut sie schon mal 2500 Besucher, das macht rund 1000 parkende Autos. Die Letzten dürften dann fast schon den Ortsrand von Sandweier sehen, nach vorne reicht die Blechlawine bis zum Areal des Angelsportvereins. Bei der anvisierten Verlegung der Badestelle, die wegen des Kiesabbaus ab dem Jahr 2020 in direkter Nachbarschaft zum heutigen Badebereich angesiedelt wird, sind rund 200 Parkplätze geplant. Würden sich daneben alle an die Ordnung halten und in einer Linie am Wegrand parken, gäbe es keine Probleme, meint Büchel: "Erst, wenn sich einer quer stellt."

Die Ordnung im öffentlichen Badebereich bereitet im Normalfall keine Probleme, da sich das weitläufige Areal auch ohne extra Absprache mit der Zeit aufgeteilt hat in den Bereich der agilen Senioren ganz links, daneben liegen die Ruhe- und Erholungsuchenden, an die wiederum die Jugendlichen anschließen, während sich Familien mit Kindern meist ganz vorne am Wasser aufhalten. Seit dem vergangenen Jahr muss allerdings ein von den Stadtwerken bezahlter Security-Dienst in Anspruch genommen werden. Durch die Erweiterung der Rastanlage gibt es immer wieder Probleme mit zumeist osteuropäischen Lkw-Fahrern, die sich partout weigern, Eintritt zu bezahlen oder den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. "Die Männer kommen in ganzen Gruppen, sind häufig schon angetrunken und verhalten sich sehr aggressiv und lautstark", bedauert die Pächterin das Verhalten weniger, das andere zunehmend gestört und mitunter geängstigt habe. Es wurde sogar bereits den DLRG-Helfern das Rettungsboot geklaut und damit auf den See hinausgefahren, außerdem wurden durch Alkoholexzesse andere Badegäste belästigt. Auf der Rastanlage verteilte Flyer haben wenig gefruchtet, seit dem Einsatz des Security-Dienstes hat sich die Situation dagegen deutlich gebessert, berichtet die Pächterin.

Ab 1.Mai kann sich der tägliche Stammtisch in dem zu einem der 30 schönsten Naturbäder Deutschlands gekürten Strandbad wieder treffen, oder die Skatrunde, die sich "seit 15Jahren auf höchstem Niveau streitet", sagt Büchel lachend. Es gibt neben Duschen und Toiletten einen Spiel-, Boule- und Volleyballplatz und einen Badebereich für Kinder sowie ein Restaurant.