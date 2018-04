Obstscheune auf Hochglanz gebracht

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Die Handwerker haben bei der Renovierung der Obstscheune im Obstgut Leisberg eine perfekte Punktlandung hingelegt. Am Samstag erfolgte die Präsentation für die Sponsoren, am Sonntag herrschte wieder Hochbetrieb auf der Anlage beim Apfelblütenfest für alle Bürger. Erst am Freitag waren die letzten Arbeiten vollendet worden. Den Verantwortlichen der Bürgergemeinde (BG) Unterbeuern standen freitags noch etliche Schweißtropfen auf der Stirn. Erst am Abend waren der Schachtdeckel in der Toilette geschlossen und letzte Elektrikerarbeiten abgeschlossen worden, der Maler hatte danach noch rasch alles ansehnlich ausgebessert. Dass bei der Führung durch die gänzlich neu gestalteten Räume ein wenig berechtigter Stolz mitschwingt, kann wohl jeder nachvollziehen, der das Projekt von Beginn an begleitet hat. Die ursprünglich doch ziemlich heruntergekommene Obstscheune ist heute nicht mehr wieder zu erkennen. In dem großen Gemeinschaftsraum stehen äußerst einladende, sehr gemütlich wirkende Sitzbänke mit Lehne, die bei Bedarf auch nach draußen transportiert werden können. Über die schmale Treppe gestaltet sich das zwar etwas schwierig, aber auch daran wird noch gearbeitet und bestimmt eine Lösung gefunden. Zwei Toiletten für Damen und Herren sind eingebaut, ein Aufenthaltsraum sowie eine Küche, die allerdings noch nicht fertig eingerichtet ist. Ein Block auf Rädern soll hier die Arbeit erleichtern, auch fehlen Sideboards und Schränke für das Geschirr und eine Decke muss noch eingezogen werden. Aber über solche Kleinigkeiten kann das engagierte Helferteam nur lächeln angesichts all dessen, was hier in den vergangenen Monaten gestemmt wurde. Zumal der Blick aus der Küche auf die Wiese und zwei asiatische Mammutbäume direkt hinter der Scheune pures Urlaubsgefühl weckt. Das Interesse am Obstgut Leisberg ist in der Bevölkerung nach wie vor ungebrochen. Der Kneipp-Verein wurde bei einer Wildkräuterführung von der BG Unterbeuern mit Kartoffelsuppe bekocht, in der die gepflückten Kräuter vortrefflich mundeten. Demnächst hat sich die Kolpingfamilie Baden-Oos mit mehr als 30 Teilnehmern angemeldet für eine Führung mit BGU-Vesper. Eine Gruppe Studenten aus Freiburg und Tübingen hat ebenfalls den Weg ins Obstgut gefunden: Die Studenten waren für ihre Masterarbeit über Leaderprojekte an den Erfahrungen der BGU in dieser Hinsicht sehr interessiert. "Leuchtturmprojekt" der Leaderkulisse Beim Empfang für die Sponsoren bedankte sich die BGU-Vorsitzende Waldtraud Nölle am Samstag bei allen Partnern, Unterstützern und Förderern, die sich auf ganz unterschiedliche Weise bei der Renovierung der Obstscheune und des gesamten Obstgutes eingebracht haben und dies teils auch weiterhin tun werden. Ihr Dank galt darüber hinaus auch den vielen Bürgern, die das Projekt von der ersten Stunde an unterstützt und immer wieder geholfen haben. Die BGU sei vor zwei Jahren sofort von der Idee der Öffnung des Obstgutes Leisberg begeistert gewesen, dass es sich jedoch so positiv entwickelt und nun sogar zum "Leuchtturmprojekt" der Leaderkulisse Mittelbaden-Schwarzwaldhochstraße gemausert habe, sei nicht absehbar gewesen. Peter Böhlen, der sich federführend um die Leadergelder gekümmert hat, bedankte sich mit einem großen Fliederstrauß bei der stets umsichtigen Waldtraud Nölle für ihre Unaufgeregtheit und ihr Organisationstalent.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben